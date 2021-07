Die Reise nach Bagdad 1573-1576 – Abenteuerlicher Reisebericht

Leonhart Rauwolf nimmt die Leser in „Die Reise nach Bagdad 1573-1576“ auf eine ganz besondere Reise mit.

Der Augsburger Arzt und Apotheker Leonhart Rauwolf hat in den Jahren 1573 bis 1576, als die Welt noch ganz anders aussah und man ohne Technologie zurecht kommen musste, eine abenteuerliche Reise in den Orient unternommen. Er ist auf verschlungenen Wegen bis nach Bagdad gekommen und hat auf seiner Rückreise noch das Land der Kurden, den Libanon und das Heilige Land besucht. Der Reisebericht, den Rauwolf nach seiner Rückkehr verfasst und publiziert hat, ist einer der ganz frühen Reiseberichte aus jener Region, die man heute den Nahen Osten nennt. Die Arbeit der Herausgeber bestand darin, den eher sperrig gehaltenen Text des Autors in zeitgemäßes und gut verständliches Deutsch zu übertragen.

Der sehr informative und spannende Reisebericht „Die Reise nach Bagdad 1573-1576“ von Leonhart Rauwolf liegt hier zum ersten Mal in leicht lesbarer deutscher Sprache vor und erlaubt den Lesern einen Einblick in eine spannende Zeit, in der noch echte Abenteuer zu bestehen waren und Menschen noch kein Internet kannten. Der Bericht liest sich stellenweise wie ein Abenteuerroman und liefert den Lesern nicht nur Lesefreude bis zur letzten Seite, sondern vermittelt ihnen auch historisches und kulturelles Wissen.

„Die Reise nach Bagdad 1573-1576“ von Leonhart Rauwolf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34054-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die bayerischen Vertriebstage mit Sergej Heck, Dawid Przybylski, Mike Dierrsen, Oliver Geisselhart, Jörg Löhr Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes – Kurzgeschichten mit erstaunlichen Wendungen