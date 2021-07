Europa Buch der bei Lesern und Autoren beliebte internationale Buchverlag

Nach Italien, Spanien und Großbritannien hört das internationale Wachstum des Europa Buch Verlags nicht auf und öffnet seine Pforten auch erfolgreich in Deutschland, Frankreich, Russland und Portugal.

Dank eines Verlagskatalogs voller Neuheiten, der nicht nur die Gunst der Leser findet, sondern es auch schafft, einerseits international bekannte Autoren und andererseits neue und aufstrebende Autoren in ein und dieselbe Buchreihe einzugliedern. All das macht den Europa Buch Verlag zu einem soliden Bezugspunkt in der Branche.

Der vor fast zehn Jahren in Italien entstandene Europa- Verlag hat eine noch längere Geschichte als komplette Verlagsgruppe vorzuweisen: Sie wurde 2002 gegründet und setzt sich aus acht verschiedenen Verlägen, einer Literaturagentur und einer Film-, Radio- und Fernsehproduktion zusammen.

Die Verlagsgruppe

Europa Buch ist eine der führenden Marken der Albatros- Verlagsgruppe, die in den letzten Jahren- gleichmäßig verteilt auf die verschiedenen Sektoren, aus denen sie besteht- viele erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat: vom Nobelpreisträger für Literatur Octavio Paz bis zu einem der meist verkauften Schriftsteller der Welt, Ken Follett, dessen Bad Faith vom Albatros- Verlag in Italien veröffentlicht wurde.

Zu den Neuheiten der letzten Monate gehören auch die Bücher der beiden Oskargewinner Lina Wertmüller und Giuseppe Tornatore.

Die Verlagsgruppe besteht aus den folgenden Marken: Albatros, Europe Books, Europe Livres, Europa Ediciones, Editoria Europa, Europa Buch, Vertigo, Lastaria, NLB und Caos Film.

Die Genres

Neben Belletristik und Lyrik, die beiden Genres, die die meisten Buchtitel im Katalog des Europa- Verlags zu bieten haben, ist die Arbeit an Sachbüchern ebenso bedeutend. In diesem Zusammenhang stechen die Namen von Papst Franziskus und dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama, hervor. Vom Ersten wurde in Spanien Ahora hagan sus preguntas (Stellen Sie Ihre Fragen) veröffentlicht, eine tiefgreifende Reflexion des Dialogs als Werkzeug für spirituelles und soziales Wachstum. Von Barack Obama hingegen hat der Europa- Verlag I Discorsi veröffentlicht- ein Werk, das nach seinem Erfolg in Italien nun auch in den verschiedenen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, übersetzt und veröffentlicht werden soll. Der Katalog von Europa Buch enthält auch Autobiografien und Fantasy- Bücher.

Der Vertrieb

Nach und nach mit Erfolg im Laufe der Jahre aufgebaut, hat sich Europa Buch zu einem der größten Buchvertriebsnetzwerke in Europa entwickelt. Ein stark vernetztes System, das die Zusammenarbeit führender nationaler und internationaler Distributoren nutzt und Zehntausende von Buchhandlungen erreicht. Derzeit werden die Titel des Europa- Verlags in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, Spanien und Portugal vertrieben. Außerhalb des Kontinents erreicht das Vertriebsnetz die Vereinigten Staaten, Australien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien, Peru, Uruguay, Ecuador und Brasilien.

Nicht nur Bücher

Zu den verschiedenen Marken der Gruppe gehört auch Caos Film, die sich mit audiovisuellen Inhalten beschäftigt. Von der Produktion von Filmen und Fernsehprogrammen bis hin zur Erstellung von Buchtrailern und Hörbüchern. Die aktuellste Neuheit von Caos Film ist die DVD der Show, die eine der beliebtesten literarischen Figuren der Welt auf die Bühne brachte: Daniel Pennacs Monsieur Malaussène, interpretiert vom italienischen Schauspieler Claudio Bisio.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Europa Buch

Frau Giorgia Grasso

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-652124314

web ..: https://europabuch-plattform.com

email : info@europabuch.com

Pressekontakt:

Europa Buch

Frau Giorgia Grasso

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

fon ..: 030-652124314

web ..: https://europabuch-plattform.com

email : info@europabuch.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Einsam zu zweit – Ein pikantes Tagebuch