Kutterlehre – Spannender Kriminalroman

Ein besonders niederträchtiger Serienkiller treibt in U. B. Bourbons „Kutterlehre“ sein Unwesen.

Juri Sokolov ist der leitende Ermittler der Hamburger Mordkommission und ist ohne die Forensik fast blind. Das Märchen vom Kommissar, der nach Bauchgefühl ermittelt und Verdächtige aufspürt, gibt es in seinen Augen nur in der Fantasie von Roman- und Drehbuchautoren. In der Realität ist die Spurensicherung die Grundlage sämtlicher Ermittlungsarbeit und der anschließenden Beweislage. In diesem Roman bekommt Juri es zum ersten Mal mit einer Serie von Morden zu tun, welche an Niedertracht und Heimtücke kaum zu übertreffen sind. Er und sein Team stoßen bei der Suche nach den Verantwortlichen auf menschliche Irrwege, die seines Gleichen suchen.

Der kurzweilige Krimi „Kutterlehre“ ist bereits der zweite Roman, der via tredition von U. B. Bourbon veröffentlicht wurde. Wer diesen Krimi verschlingt, findet auch im ersten Titel des Autoren, „Muttererde“, eine packende Lektüre.

Der im Jahr 1964 in Hamburg geborene Autor hat nach einer kaufmännischen Lehre, vier Jahren Marine und dem Studium der Betriebswirtschaft über zehn Jahre in leitender Funktion in der freien Wirtschaft gearbeitet. 2002 ging er nach Südostasien, wo er sich als Farmer auf einer eigenen Palmölplantage versuchte. 2009 kehrte er in seinen Geburtsort zurück und jobbte zunächst u. a. bei Abbruch- und Umzugsunternehmen. Zurzeit arbeitet er für einen Bildungsträger an einer Stadtteilschule in einem sozialen Brennpunkt und berät dort Jugendliche zu ihrer beruflichen Perspektive.

„Kutterlehre“ von U. B. Bourbon ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38257-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

