ADV PAX Kataloge downloaden und in Ruhe stöbern

Katalog downloaden – ganz ohne Waldroden. Jetzt die PDF Themenwelten Kataloge des Dosenherstellers ADV PAX runterladen und offline stöbern

Entdecken Sie noch mehr: Warum sich der Download der ADV Dosenshop-Kataloge lohnt!

In einer Zeit, in der Online-Shopping zur Gewohnheit geworden ist, bietet ADV Dosenshop Ihnen wieder ein klassisches, aber unglaublich wertvolles Erlebnis: umfangreiche Produktkataloge zum kostenlosen Download. Diese PDF-Kataloge sind weit mehr als bloße digitale Bestelllisten – sie sind Inspirationsquelle, Planungswerkzeug und Entscheidungshilfe in einem. Laden Sie sie jetzt herunter und erleben Sie Ihre Produktwelt so übersichtlich und strukturiert wie nie zuvor:

Hier geht’s zur Katalogseite:

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/

Warum PDFs mehr bringen als die Shop-Suche

Online-Shops sind perfekt für schnelle Bestellungen. Doch wenn es um Planung, Vergleich und Inspiration geht, sind die Katalog-PDFs oft hilfreicher:

Klar strukturierte Themenwelten: Statt einzeln Suchbegriffe im Shop einzugeben, schlagen Ihnen die Kataloge komplette Produktwelten vor – von Kaffeedosen bis Weihnachts-Highlights.

Intuitive Navigation: Durchdachte Kapitel und Inhaltsverzeichnisse machen das Finden relevanter Artikel schneller und entspannter.

Offline verfügbar: Ideal für Meetings, Projekte oder unterwegs – ganz ohne Internetverbindung.

Vergleich auf einen Blick: Produktserien, Varianten und Einsatzideen lassen sich nebeneinander betrachten – perfekt für Entscheider*innen, die mehrere Optionen prüfen.

Das steckt in den einzelnen Katalogen

ADV Dosenshop bietet Ihnen eine Vielzahl spezialisierter Kataloge, die jeweils unterschiedliche Produktbereiche thematisch bündeln und inspirierend präsentieren.

Hauptkatalog – Rundum-Sortiment aller Top-Dosen

Der umfassende Überblick über das ADV-Sortiment: Von klassischen Vorrats- und Konservendosen über besondere Sonderformen bis hin zu funktionalen Zubehör- Produkten – ideal für alle, die das große Ganze sehen wollen.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADV-PAX_Katalog_2024.pdf

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/Umwelt_ADV-PAX.pdf

? Kaffeedosen-Katalog

Alles rund um Kaffeeverpackungen, Kaffeemühlen und Lifestyle-Verpackungen: Entdecken Sie Designs und Formate, die Geschmack und Qualität schon beim ersten Blick versprechen – perfekt für Röstereien, Cafés und Produktdesigner. https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Kaffeemuehlen_2026.pdf

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Kaffeemuehlen_2026.pdf

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Kaffeedosen_2026.pdf

Gewürzdosen-Auswahl

Inspirierende Ideen für Tee, Gewürze und Kräuter: Dieser Katalog zeigt, wie Funktion und Design Hand in Hand gehen – von klassischen Gewürz-Behältern über spezielle Aromaschutzlösungen bis zu Kombinationen mit Mühlen.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Gewuerzdosen_2026.pdf

? Herzdosen, Valentinstags- und Muttertags-editionen

Emotionen verkaufen sich besser – dieser Katalog bringt Liebe ins Regal! Stylische Geschenk- und Herzdosen für besondere Anlässe sorgen für Aufmerksamkeit am POS (Point of Sale) und im Kundengeschenk-Bereich.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Herzdosen_Valentinstag_Muttertag_2026.pdf

Ostern & Frühling

Leicht, fröhlich, saisonal: Eine Auswahl an Frühlings- und Osterverpackungen, die Lust auf frische Produkte macht – ideal für saisonale Promotions oder Events.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Ostern_Fruehjahrsdosen_2026.pdf

Lunchboxen & Brotdosen

Praktisch, modern, vielfältig: Perfekt für den täglichen Gebrauch oder als Geschenk – dieser Katalog zeigt funktionale Alltagsbegleiter in trendigen Looks.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Lunchboxen_Brotdosen_2026.pdf

Weihnachts-Katalog

Entdecken Sie traditionsreiche Motive und saisonale Klassiker – von nostalgischen Keksdosen bis zu eleganten Geschenkverpackungen: Dieser Katalog ist Ihre Inspirationsquelle für Winter-Highlights.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADVPAX_Katalog_Weihnachtsdosen_2026.pdf

Sonderposten-Katalog

Kurzfristige Deals, limitierte Stückzahlen und attraktive Sonderangebote – perfekt für Schnäppchenjäger und kostenbewusste Einkäufer*innen.

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/ADV-PAX_Sonderposten_2024.pdf

Unser Tipp: Holen Sie sich alle relevanten PDFs herunter – so haben Sie Ihre Ideen, Varianten und Projektwünsche stets griffbereit, ob im Team-Meeting oder bei der Präsentation vor Kund*innen.

Jetzt durchstöbern und herunterladen:

https://www.adv-dosenshop.com/katalog/

Mit den ADV-Katalogen in der Hand wird Ihr Verpackungs-Projekt nicht nur einfacher – sondern auch kreativer! ?

Individuelle Kleinserien

Wenn Sie Interesse an individuell gestalteten Dosen ab 2.000 Stück haben, sind wir auch gerne bereit, Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie einfach unser Team für weitere Informationen.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

