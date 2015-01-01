Festplattenvernichtung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten mit zertifizierter Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH steht für Festplattenvernichtung in Bonn – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, sofortigem Nachweis und nachhaltiger Wiederverwertung.

Ob sensible Kundendaten, interne Entwicklungsdokumente oder Finanzinformationen: Die ProCoReX Europe GmbH macht die Festplattenvernichtung in Bonn und die zertifizierte Datenträgervernichtung zur Chefsache. Jeder Auftrag startet mit einer Bedarfsberatung, die den optimalen Zeitrahmen und die Art der jeweiligen Datenträger genau erfasst.

Nach Abholung der Datenträger erfolgt die Festplattenvernichtung in Bonn nach höchsten Standards in kontrollierten Anlagen. ProCoReX führt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bonn nach DIN 66399 durch, stellt ein sofort verfügbares Vernichtungszertifikat aus und dokumentiert jede Vernichtung für Audits und Nachweispflichten.

Die umweltbewusste Weiternutzung von recycelbaren Metallen und Kunststoffen sowie die professionelle Entsorgung schädlicher Rückstände gehören zum Standardangebot. ProCoReX Europe GmbH arbeitet dabei stets transparent, fachkompetent und persönlich betreut mit jedem Kunden zusammen. Ergänzend stellt das Unternehmen eine lückenlose Prozessüberwachung und auf Wunsch eine Foto- oder Videodokumentation zur Verfügung, um für maximale Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit zu sorgen. Die Zertifizierung nach DIN 66399 und die Mitgliedschaft in relevanten Fachverbänden unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch der ProCoReX Europe GmbH. Durch den Service der Datenträgervernichtung in Bonn und die zertifizierte Festplattenvernichtung erhalten Unternehmen mit ProCoReX Europe GmbH maximale Sicherheit, volle Kontrolle über ihre Datenvernichtung und nachhaltigen, rechtskonformen Umweltschutz aus einer Hand. Kunden profitieren von individuellen Beratungslösungen, modernsten Sicherheitsstandards und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf höchstem fachlichem Niveau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bonn/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

