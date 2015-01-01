Festplattenvernichtung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH bietet digitale Nachverfolgbarkeit

In Frankfurt verfolgt ProCoReX Europe GmbH jede Festplattenvernichtung digital nach: Zertifizierte Datenträgervernichtung und transparente Prozesssicherung machen Datenzerstörung vollständig

Im Zuge der Digitalisierung fordern Unternehmen nicht nur Sicherheit, sondern auch Transparenz auf höchstem Niveau. ProCoReX Europe GmbH bringt deshalb die Festplattenvernichtung in Frankfurt auf ein neues Level: Jeder einzelnen zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt ist digital nachverfolgbar – von der Abholung über die Bestandsaufnahme bis zur physischen Vernichtung nach DIN 66399.

Mit der digitalen Registrierung und lückenlosen Dokumentation bietet ProCoReX Europe GmbH nicht nur den Nachweis gegenüber Audits, sondern erleichtert auch interne Kontrollprozesse und Compliance-Vorgaben. Kundinnen und Kunden erhalten für jede Festplattenvernichtung in Frankfurt sofort digitales Feedback, den aktuellen Bearbeitungsstatus und nach Abschluss ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat.

Nachhaltigkeit gehört ebenfalls zum Markenkern: Nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt werden Rohstoffe recycelt, Schadstoffe nach hohen Umweltstandards entsorgt. So profitieren Unternehmen von maximaler Sicherheit nachweislich, effektiv und umweltbewusst.

Mit individueller Beratung, umfassender Prozessdokumentation und persönlicher Betreuung steht ProCoReX Europe GmbH als Partner für Unternehmen bereit, die Festplattenvernichtung in Frankfurt und zertifizierte Datenträgervernichtung vollkommen transparent abwickeln wollen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

