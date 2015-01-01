  • Festplattenvernichtung in Bremerhaven: ProCoReX Europe GmbH – Maßgeschneiderte IT-Sicherheit

    ProCoReX Europe GmbH sorgt in Bremerhaven für Festplattenvernichtung auf höchstem Niveau und dokumentiert jede zertifizierte Datenträgervernichtung mit maximaler Nachweis- und Rechtssicherheit.

    Die Festplattenvernichtung in Bremerhaven ist für Unternehmen aus allen Branchen heute ein zentraler Pfeiler der IT-Sicherheit und Compliance. ProCoReX Europe GmbH verfolgt dabei einen individuellen Ansatz: Jede Datenträgervernichtung in Bremerhaven wird exakt auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt, transparent begleitet und mit modernster Technik dokumentiert.
    Bereits beim Erstkontakt analysiert ProCoReX die speziellen Risiken Ihrer Branche und Ihrer Datenstruktur. Nach der gesicherten Abholung der Altgeräte und Festplatten folgt die zertifizierte Festplattenvernichtung in Bremerhaven. Der gesamte Prozess, von der Erfassung bis zur physischen Zerstörung nach DIN 66399, wird nachvollziehbar abgebildet und jede Charge mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat versehen. Damit erhalten Unternehmen in Bremerhaven einen lückenlosen, rechtskonformen Nachweis für interne Revision, Auditierungen oder Behördenanfragen.
    Die professionelle Datenträgervernichtung in Bremerhaven geht bei ProCoReX Europe GmbH Hand in Hand mit nachhaltigem Ressourceneinsatz: Nach der Vernichtung werden Wertstoffe sicher recycelt, während Schadstoffe gesetzeskonform entsorgt werden. Dies fördert nicht nur die Umweltbilanz, sondern stärkt auch das verantwortungsvolle Image.
    Persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, individuelle Projektbegleitung sowie maximale Flexibilität bei Terminabsprachen sichern den reibungslosen Ablauf jeder Festplattenvernichtung in Bremerhaven – und bieten Organisationen wie Unternehmen jeder Größe sichere, gesetzeskonforme IT-Entsorgung.

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bremerhaven/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

