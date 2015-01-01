-
Festplattenvernichtung in Nürnberg: ProCoReX Europe GmbH schafft Vertrauen durch zertifizierte Vernichtung
Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt Unternehmen die Festplattenvernichtung in Nürnberg – zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige Recyclingprozesse inklusive.
Gerade in Zeiten strenger Datenschutzregeln ist eine Festplattenvernichtung in Nürnberg nur dann wirklich wirksam, wenn sie nach zertifizierten, nachvollziehbaren Standards erfolgt. Die ProCoReX Europe GmbH garantiert dokumentierte Datenträgervernichtung in Nürnberg und schafft so größtmögliches Vertrauen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen.
Der Ablauf ist immer transparent: Bereits bei der Übergabe der zu vernichtenden Datenträger erhalten Kundinnen und Kunden eine vollständige Übersichtsliste. Die eigentliche Festplattenvernichtung in Nürnberg wird von qualifiziertem Personal durchgeführt und jeder Schritt der zertifizierten Datenträgervernichtung in Nürnberg nach DIN 66399 lückenlos dokumentiert. Nach Abschluss erhält jedes Unternehmen ein rechtslich gesichertes Vernichtungszertifikat.
ProCoReX Europe GmbH denkt weiter: Nach der sicheren Datenvernichtung beginnt das nachhaltige Wertstoffmanagement. Sämtliche Altgeräte und Metalle gelangen in moderne Recyclingprozesse, während nicht verwertbare Stoffe transparent entsorgt werden. Damit erhalten Betriebe nicht nur maximale Datensicherheit, sondern leisten zugleich einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung.
Durch flexible Abläufe, persönliche Beratung und verständliche Kommunikation ist ProCoReX Europe GmbH die erste Adresse für Festplattenvernichtung in Nürnberg und zertifizierte Datenträgervernichtung mit Weitblick.
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
