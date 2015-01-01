  • Festplatten shreddern in Bochum: ProCoReX sorgt für zertifizierte Sicherheit bei der Datenvernichtung

    Wichtige Daten nachhaltig schützen: Jetzt mit ProCoReX Festplatten und Datenträger shreddern in Bochum – DSGVO-konform, zertifiziert und ressourcenschonend.

    Datensicherheit ist heute entscheidend für den Erfolg und die Reputation jedes Unternehmens. Auch in Bochum stellt die professionelle Vernichtung von Speichermedien eine elementare Säule im Schutz sensibler Informationen dar. ProCoReX ermöglicht Unternehmen, Festplatten shreddern in Bochum effektiv umzusetzen – mit individuellen Lösungen und höchsten Sicherheitsstandards.
    Technisch unterstützt durch modernste Anlagen und zertifiziert nach DIN 66399, gewährleistet ProCoReX die komplette und irreversible Zerstörung sämtlicher Datenträger. Das betrifft nicht nur klassische Festplatten, sondern ebenso SSDs, Magnetbänder oder USB-Sticks. Datenträger shreddern in Bochum bedeutet dabei: Jeder Abhol- und Vernichtungsvorgang wird lückenlos dokumentiert und durch ein offizielles Vernichtungszertifikat bestätigt.
    Besonderer Wert wird auf Nachhaltigkeit gelegt. Nach dem Festplatten shreddern in Bochum werden Wertstoffe gezielt recycelt und einer erneuten Verwendung zugeführt. Dadurch leistet ProCoReX einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und bietet Bochumer Unternehmen einen rundum verantwortungsvollen Service.
    Die Schritte erfolgen unkompliziert: Vom Erstkontakt über die sichere Abholung der Altgeräte bis hin zur professionellen Vernichtung steht diskrete Abwicklung und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Auch kurzfristige oder regelmäßige Abholungen sind machbar – maßgeschneidert auf die Anforderungen vor Ort.
    Mit ProCoReX können Unternehmen darauf vertrauen, dass beim Festplatten und Datenträger shreddern in Bochum alle relevanten gesetzlichen Vorgaben zuverlässig eingehalten werden. So bleibt der Datenschutz sicher – und das Unternehmensrisiko minimal.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

