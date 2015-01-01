  • Festplatten shreddern in Bonn: ProCoReX schützt Unternehmensdaten zuverlässig

    Mit ProCoReX Festplatten und Datenträger shreddern in Bonn – für höchste Sicherheit und maximale Transparenz.

    In jeder noch so kleinen Festplatte können Unternehmensrisiken schlummern. Um sensible Daten zu schützen und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist das Festplatten shreddern in Bonn durch einen zertifizierten Anbieter wie ProCoReX der entscheidende Schritt. Von der Erstberatung bis zur vollständigen Vernichtung begleitet ProCoReX Unternehmen und Behörden durch einen transparenten und kundenorientierten Ablauf.
    Datenträger shreddern in Bonn umfasst nicht nur die sichere Abholung in verschlossenen Sicherheitsbehältern, sondern garantiert auch die vollständige, irreversible Zerstörung Ihrer Datenträger. Grundlage ist die Einhaltung strenger DIN- und DSGVO-Regularien, die von ProCoReX durchgängig angewendet und dokumentiert werden. Jeder Schritt wird nachweislich festgehalten, sodass Sie ein offiziell gültiges Nachweisdokument erhalten.
    Mit Fokus auf Effizienz und Rechtssicherheit plant ProCoReX jeden Auftrag individuell – egal, ob einzelne Geräte oder komplette Lagerbestände anstehen. Die Komponenten werden nach dem Festplatten shreddern in Bonn so weit möglich recycelt, wodurch der ökologische Fußabdruck minimiert wird.
    Gerade in Zeiten von Cyberkriminalität und ständig steigenden Anforderungen an Unternehmensschutz steht ProCoReX als zuverlässiger Dienstleister zur Verfügung. Festplatten shreddern in Bonn – das heißt: Sicherheit, Zertifizierung und Nachhaltigkeit in einer Hand. Verlassen Sie sich auf Kompetenz und transparente Prozesse und schützen Sie Ihre Daten wirksam nach außen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

