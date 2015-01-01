Festplattenvernichtung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH bietet individuelle Prozesse und zertifizierung

Individuelle Festplattenvernichtung in Lübeck von ProCoReX Europe GmbH – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und vollumfänglicher Nachverfolgung für jede Projektgröße.

Jede Organisation und jede Branche hat eigene Anforderungen an sichere IT-Entsorgung. Die ProCoReX Europe GmbH geht deshalb individuell auf die Bedürfnisse einzelner Firmen ein und bietet eine Festplattenvernichtung in Lübeck, die mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Lübeck und lückenloser Prozesskontrolle überzeugt.

Das Vorgehen startet mit einer umfassenden Beratung, bei der Risiken analysiert und individuelle Services vereinbart werden. Die Datenträger werden sicher abgeholt und nach DIN 66399 im zer-tifizierten Verfahren zerstört. Für jede Festplattenvernichtung in Lübeck und jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck stellt ProCoReX Europe GmbH ein offizielles Nachweisdoku-ment aus – revisionssicher, auditierbar und branchenspezifisch anpassbar.

Darüber hinaus sorgt das Unternehmen für nachhaltiges Wertstoffmanagement: Nach durchge-führter Festplattenvernichtung in Lübeck werden wertvolle Metalle und Kunststoffe recycelt, während Schadstoffe nach ökologischen Vorgaben entsorgt werden.

Persönlicher Ansprechpartner, flexible Zeitfenster und die Möglichkeit zur Prozessindividualisie-rung machen die Zusammenarbeit mit ProCoReX Europe GmbH besonders für komplexe, groß-volumige oder branchenspezifische Projekte attraktiv. So wird die zertifizierte Datenträgerver-nichtung in Lübeck zum maßgeschneiderten Sicherheitsfaktor – nachvollziehbar, zuverlässig und nachhaltig.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

