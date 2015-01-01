  • Datenträger shreddern in Nürnberg mit ProCoReX – Einfach sicher, einfach zertifiziert

    Zertifizierte Vernichtung und Umweltschutz: ProCoReX ist Ihr Spezialist für Datenträger shreddern in Nürnberg.

    Veraltete Festplatten und andere Speichermedien enthalten oft vertrauliche, teils sensible Informationen, die keinesfalls in falsche Hände geraten dürfen. Wer hier professionell vorsorgt, beugt Datenmissbrauch effektiv vor. ProCoReX ist Ihr Partner für Festplatten shreddern in Nürnberg – und bietet individuelle Komplettlösungen, die Unternehmen ebenso wie Behörden gerecht werden.
    Der gesamte Service folgt klaren, zertifizierten Prozessen: Nach Kontaktaufnahme plant das Team die sichere Abholung verschlossener Behälter direkt am Standort in Nürnberg. Anschließend erfolgt die mechanische Zerstörung der Datenträger gemäß DIN 66399 und den Anforderungen der DSGVO. Nach dem Datenträger shreddern in Nürnberg erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat, das die Einhaltung aller Datenschutzregeln dokumentiert – optimal für Ihre eigene Nachweispflicht.
    Durch langjährige Erfahrung und zahlreiche zufriedene Kunden garantiert ProCoReX, dass Ihre Festplatten und Datenträger nicht nur zerstört, sondern auch umweltbewusst recycelt werden. Was zur Datenträgerverschrottung bereitgestellt wird, wird fachgerecht wieder in den Rohstoffkreislauf eingespeist – ein Plus für nachhaltiges Wirtschaften.
    Der Service Festplatten shreddern in Nürnberg ist flexibel, diskret und uneingeschränkt planbar. Egal, ob Unternehmen regelmäßig größere Mengen Altgeräte entsorgen oder Einzelaufträge anstehen: ProCoReX findet die passende Lösung und steht beratend an Ihrer Seite.
    Wer in Nürnberg Datenträger shreddern lassen will, sollte auf einen zertifizierten Experten vertrauen – für Datenschutz ohne Kompromisse.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

