Festplatten shreddern in Hannover: So sorgt ProCoReX für zertifizierte Datensicherheit

Sensible Informationen schützen: Mit ProCoReX ganz einfach Festplatten shreddern in Hannover – sicher, transparent und rechtssicher.

Sensible Daten auf alten Speichermedien sind ein Risiko – sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche Einrichtungen. ProCoReX bietet mit „Festplatten shreddern in Hannover“ einen zertifizierten Weg, um alle digitalen Altlasten zuverlässig und DSGVO-konform zu vernichten. Durch etablierte Prozesse nach DIN 66399 werden nicht nur Festplatten, sondern auch andere Datenträger wie SSDs, Magnetbänder oder USB-Sticks vollständig und nachweisbar zerstört.

Datenträger shreddern in Hannover bedeutet für ProCoReX weit mehr als nur eine mechanische Zerlegung: Vom ersten Kontakt über die sichere Abholung mit abschließbaren Sicherheitsbehältern bis zur lückenlosen Dokumentation und Übergabe eines Vernichtungszertifikates ist der gesamte Ablauf transparent und kundenfreundlich gestaltet. Kunden können sich darauf verlassen, dass keine Daten in falsche Hände geraten. Der gesamte Service ist individuell auf Unternehmen jeder Größe in Hannover und Umgebung zugeschnitten.

Auch Nachhaltigkeit hat bei ProCoReX einen hohen Stellenwert: Nach dem Festplatten shreddern in Hannover werden Komponenten, sofern möglich, umweltgerecht recycelt und so zu einem Teil der Kreislaufwirtschaft gemacht. Zugleich profitieren Kunden von flexiblen Abholterminen und einer unkomplizierten Abwicklung – egal, ob es um kleine Mengen an Datenträgern geht oder regelmäßig große Volumina entsorgt werden sollen.

Mit dieser ganzheitlichen Herangehensweise ist ProCoReX der erfahrene Spezialist, der wertvolle Daten endgültig entfernt – und das mit Nachweis. Wer Datenträger shreddern in Hannover sicher und verlässlich abwickeln möchte, wählt ProCoReX als Partner für Datenschutz und Rechtssicherheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

