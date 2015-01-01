  • Festplattenvernichtung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH bietet die rechtssichere Datenträgervernichtung

    Die ProCoReX Europe GmbH sorgt in Bielefeld für Festplattenvernichtung und Datenträgervernichtung – zuverlässig zertifiziert, vollkommen dokumentiert und mit nachhaltiger Wertstoffrückführung.

    Unternehmen, Behörden und Institutionen stehen bei der Entsorgung von IT-Komponenten im besonderen Fokus des Datenschutzrechts. Die ProCoReX Europe GmbH bietet genau für diese Anforderungen eine umfassende Festplattenvernichtung in Bielefeld, die durch zertifizierte Datenträgervernichtung in Bielefeld und vollständige Nachweisdokumentation abgesichert ist.
    Die sichere Beseitigung sensibler Daten beginnt bei einer strukturierten Prozessplanung. ProCoReX Europe GmbH erfasst jede Komponente, stellt eine reibungslose Abholung sicher und garantiert, dass die Festplattenvernichtung in Bielefeld nach höchsten Standards erfolgt. Sämtliche Datenträger werden direkt bei ProCoReX nach DIN 66399 vernichtet. Dieser Schritt ist entscheidend – denn nur so ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bielefeld nicht angreifbar und kann auch gegenüber Auditoren und Behörden jederzeit rechtssicher nachgewiesen werden.
    Im Anschluss an jede Festplattenvernichtung in Bielefeld erhalten Unternehmen ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das für interne Revision, Audit oder behördliche Kontrolle als Dokument genutzt werden kann. Als Teil des nachhaltigen Servicekonzeptes werden alle wertvollen Rohstoffe dem Recycling zugeführt und Schadstoffe verantwortungsvoll entsorgt. Bei ProCoReX steht Transparenz im Mittelpunkt: Kundinnen und Kunden wissen jederzeit, in welchem Stadium sich ihre Datenträger befinden und welche Schritte bereits erfolgt sind.
    Mit individueller Beratung, geschultem Fachpersonal und einem nachhaltigen Prozessmanagement ist die ProCoReX Europe GmbH Ihr zuverlässiger Partner für Festplattenvernichtung in Bielefeld und zertifizierte Datenträgervernichtung – für maximale Sicherheit, Compliance und ökologische Verantwortung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bielefeld/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bielefeld/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Festplattenvernichtung in München: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
      Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für lückenlose Festplattenvernichtung in München und garantiert mit zertifizierter Datenträgervernichtung perfekte Nachweissicherheit und Umweltschutz....

    2. Festplattenvernichtung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH setzt bei Festplattenvernichtung in Kassel auf modernste zertifizierte Datenträgervernichtung und bietet durchgehende digitale Nachweisführung....

    3. Festplattenvernichtung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet Festplattenvernichtung in Hannover auf höchstem Sicherheitsniveau - mit zertifizierter Datenträgervernichtung und umfassender Nachweisdokumentation für Unternehmen....

    4. Festplattenvernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung
      Zuverlässige Festplattenvernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung mit individueller Beratung und effizientem Ablauf....

    5. Zertifizierte Festplattenvernichtung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH sichere Datenträgervernichtung
      Festplattenvernichtung in Stuttgart durch ProCoReX Europe GmbH: Zertifizierte Datenträgervernichtung, zertifizierte Prozesse und ökologisch verantwortungsbewusste Wertstoffweiterverarbeitung....

    6. Festplattenvernichtung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH setzt auf sichere Festplattenvernichtung in Dortmund inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und konsequent nachhaltige Rohstoffrückgewinnung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.