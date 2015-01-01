Mit ProCoReX Festplatten shreddern in Kiel für DSGVO-konformen Datenschutz

Verantwortungsvoll handeln und Datenmissbrauch vorbeugen: ProCoReX bietet Festplatten- und Datenträgerverschrottung in Kiel auf höchstem Zertifizierungsniveau.

Daten, die auf Altgeräten verbleiben, stellen eine oft unterschätzte Gefahr für Unternehmen und Institutionen dar. Eine einfache Löschung reicht nicht aus – echtes Vertrauen entsteht erst beim physikalischen Vernichten. ProCoReX ist der richtige Ansprechpartner, um Festplatten shreddern in Kiel zu einem vertrauenswürdigen, sicheren und transparenten Prozess zu machen.

Von der einfachen Kontaktaufnahme bis zum abschließenden Vernichtungszertifikat vereint ProCoReX alles, was heute für „Datenträger shreddern in Kiel“ wichtig ist: Datenschutz auf höchstem Niveau, geprüfte Abläufe sowie eine unkomplizierte Umsetzung vor Ort oder nach individueller Terminvereinbarung. Im Fokus stehen dabei Festplatten, SSDs, Magnetbänder, USB-Sticks und weitere elektronische Speichermedien.

Das zertifizierte Schreddern entspricht höchsten internationalen Standards, jede Vernichtung wird detailliert dokumentiert und auf Wunsch mit individuellem Reporting versehen. Kunden profitieren nicht nur von vollständiger Rechtssicherheit bezüglich DSGVO, sondern auch von nachhaltigen Materialkreisläufen: ProCoReX recycelt Komponenten soweit wie möglich.

Gerade im Zeitalter sensibler Kundendaten und wachsender Cyber-Kriminalität ist das Festplatten shreddern in Kiel kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. ProCoReX bietet Kunden daher eine kombinierte Lösung aus Datensicherheit, Nachweispflicht und Umweltbewusstsein. So können auch größere Mengen Datenträger sicher, planbar und unkompliziert entsorgt werden.

Wer Datenträger shreddern in Kiel lassen möchte, sollte auf einen zertifizierten Experten setzen. ProCoReX kombiniert Erfahrung, Expertise und Rechtskonformität – für absolute Sicherheit und ein gutes Gefühl.

