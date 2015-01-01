Festplattenvernichtung in Erlangen: ProCoReX Europe GmbH – Ihre Lösung für die Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt Festplattenvernichtung in Erlangen sicher und nachhaltig – zertifizierte Datenträgervernichtung, kompetente Beratung und Wertstoffrückführung inklusive.

Wer alte Server, Desktops oder Datenträger ausmustert, muss sich auf professionelle Dienste verlassen können. Die ProCoReX Europe GmbH bietet für die Festplattenvernichtung in Erlangen und die zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen einen klar strukturierten, nachvollziehbaren Ablauf, der Unternehmen jeder Größe entlastet.

Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs werden die verschiedenen Datenträgertypen analysiert, jede Festplatte wird katalogisiert. Die Festplattenvernichtung in Erlangen erfolgt direkt nach branchentypischen und gesetzlichen Vorgaben. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen nach DIN 66399 stellt sicher, dass auch besonders schützenswerte Informationen restlos und nicht rekonstruierbar zerstört werden.

Nach Prozessabschluss stellt ProCoReX Europe GmbH ein Zertifikat aus, das für alle Compliance-Zwecke, Datenschutzbeauftragte und interne Revisionen genutzt werden kann. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf das Recycling: Metalle und Kunststoffanteile werden ressourcenschonend verwertet, während Schadstoffe zuverlässig entsorgt werden.

Der durchgehend transparente Ablauf, persönliche Betreuung und fachliche Kompetenz machen die ProCoReX Europe GmbH zum idealen Partner für die Festplattenvernichtung in Erlangen sowie die zertifizierte Datenträgervernichtung in Erlangen – für ein gutes Gefühl bei jedem Schritt der IT-Entsorgung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

