  • Festplatten shreddern in Münster mit ProCoReX – Datenschutz auf höchstem Niveau

    Datenträger sicher und zertifiziert vernichten: Jetzt mit ProCoReX Festplatten shreddern in Münster – flexibel, rechtssicher und effizient.

    Die Anforderungen an betrieblichen Datenschutz steigen stetig – und machen eine professionelle Vernichtung von IT-Altbeständen unverzichtbar. ProCoReX bietet mit dem Service „Festplatten shreddern in Münster“ Unternehmen eine umfassende Lösung, die von der sicheren Entsorgung bis hin zum zertifizierten Nachweis reicht.
    Das Festplatten shreddern in Münster erfolgt nach modernsten technischen Standards. Dank spezialisierter Anlagen werden nicht nur Festplatten, sondern sämtliche Arten von Datenträgern zerstört. Die Prozesse sind nach DIN 66399 zertifiziert und erfüllen alle Vorgaben der DSGVO. Kunden genießen volle Transparenz: Jeder Schritt wird dokumentiert, und das abschließende Zertifikat dient der revisionssicheren Archivierung.
    Datenträger shreddern in Münster mit ProCoReX steht auch für nachhaltiges Wirtschaften. Die zerstörten Komponenten werden sorgfältig recycelt, sodass wertvolle Rohstoffe wieder in den Umlauf gelangen. Unternehmen, die auf ProCoReX setzen, engagieren sich damit nicht nur für ihren Datenschutz, sondern auch für einen bewussten Umgang mit Ressourcen.
    Von der unkomplizierten Terminvereinbarung über die pünktliche Abholung bis zur detaillierten Dokumentation garantiert ProCoReX einen stressfreien Ablauf. Der Service eignet sich gleichermaßen für Einmalaktionen wie für regelmäßige Serienabholungen.
    Mit ProCoReX haben Münsteraner Unternehmen die Gewissheit, dass beim Festplatten und Datenträger shreddern in Münster höchste Diskretion, Compliance und Nachhaltigkeit gewährleistet sind. So bleibt Ihr Unternehmen nicht nur gesetzeskonform, sondern ist auch optimal geschützt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

