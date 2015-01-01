Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung

Die Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf durch ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung gepaart mit nachhaltigem Ressourcenschutz und maximaler Rechtssicherheit

Die ProCoReX Europe GmbH steht für nachhaltige und rechtssichere IT-Entsorgung in Düsseldorf. Ihr umfassendes Angebot für Computer und PC Entsorgung überzeugt durch zertifizierte Datenträgervernichtung, die den Datenschutz und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften garantiert. Mit modernsten Technologien werden sämtliche Datenträger sicher gelöscht, zerstört und die jeweiligen Prozesse nach DIN 66399 dokumentiert. Dies schafft maximale Transparenz und schützt Unternehmen zuverlässig vor Datenmissbrauch und Reputationsschäden. Die Kundschaft erhält nach erfolgter Datenträgervernichtung in Düsseldorf ein vollumfängliches Vernichtungszertifikat als wichtigsten Nachweis im Rahmen von Audits oder Compliance-Prüfungen. Darüber hinaus setzt ProCoReX Europe GmbH auf nachhaltige Prozesse: Im Rahmen der Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf werden Wertstoffe umweltschonend recycelt, Elektronikkomponenten sortenrein zurückgeführt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Dies unterstützt Unternehmen aktiv bei der Erfüllung ihrer Umweltziele und trägt gleichzeitig zur Ressourcenschonung bei. Mit zuverlässigem Service, technischem Know-how und persönlicher Betreuung schafft die ProCoReX Europe GmbH Vertrauen und Sicherheit für alle, die bei der Entsorgung von Alt-IT auf zertifizierte Datenträgervernichtung und transparente Prozesse Wert legen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

