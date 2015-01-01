  • Quimbaya Gold: Erstes Bohrprogramm liefert hochgradiges Gold und Silber!

    Quimbaya Gold (CSE QIM | WKN A3DT3C) meldet aus Kolumbien bis zu 9,8 g/t Goldäquivalent. Die Phase-1-Bohrungen umreißen zwei Ader-Systeme und eine Verfolgbarkeit bis 1,6 km entlang des Streichens.

    BildQuimbaya Gold (CSE: QIM | OTCQB: QIMGF | FSE: K05, WKN: A3DT3C) präsentiert brandaktuell die ersten Ergebnisse seiner Diamantbohrungen aus dem Zielgebiet Tahami South in Kolumbien – und die haben es in sich. Bis zu 9,8 g/t Goldäquivalent, darin mehrere Hundert Gramm Silber, kann das Unternehmen nämlich unter anderem vorweisen!

    Das in dieser ersten Bohrphase untersuchte Gebiet liegt innerhalb des zu 100% gehaltenen Tahami-Projekts von Quimbaya im Segovia-Remedios-Golddistrikt (Antioquia, Kolumbien). Dabei konnte das Unternehmen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in gleich zwei voneinander unterscheidbaren Ader-Systemen aufzeigen – ein wichtiges Signal dafür, dass die anvisierten Strukturen nicht nur punktuell auftreten, sondern über größere Distanzen nachvollziehbar sind!

    JETZT den ganzen Artikel lesen:

    Volltreffer: Quimbaya Gold liefert mit erstem Bohrprogramm hochgradige Gold- und Silberfunde!

