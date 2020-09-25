Silber-, Gold- und Platinpreise – neue Höchststände in Sicht

Die Preise für Gold, Silber und Platin gingen Ende 2025 nach oben, dann wieder nach unten. Aktuell haben sie sich gut erholt und streben weiter nach oben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.01.2026, 12:35 Uhr Zürich/Berlin

Einer der Hauptgründe für die Attraktivität von Gold und Silber ist das immer mehr schwindende Vertrauen in Papiergeld. Ein weiterer Grund sind die Goldkäufe der Zentralbanken, denn diese setzen stark auf Gold, ein Trend, der sich in Zukunft noch verstärken könnte. Allein der Wert der chinesischen Goldreserven stieg Ende Dezember auf knapp 320 Milliarden US-Dollar. Denn die chinesische Zentralbank hat den 14. Monat in Folge Gold zugekauft, so die Daten der chinesischen Notenbank. Sie hat jedoch über Monate und Jahre ihre Goldbestände nicht gemeldet, wodurch von höheren als den gemeldeten Goldreserven ausgegangen wird.

Weitere, die Edelmetalle antreibenden Faktoren sind der immer noch schwache US-Dollar, Unsicherheiten und Krisen auf der Welt, niedrige Realzinsen und eine lockere Zinspolitik der US-Notenbank. Auch der Platinpreis hat kräftig zugelegt, die 2.000-US-Dollar-Marke deutlich hinter sich gelassen. Damit ist Platin so teuer wie seit Jahren nicht mehr. In 2025 insgesamt hat der Platinpreis um rund 127 Prozent zugelegt. Platin glänzt mit hervorragenden katalytischen Fähigkeiten, so dass es in vielen Bereichen in der Industrie unersetzbar ist. Zirka 90 Prozent der Platinförderung stammen aus Russland, Kolumbien, Kanada und in erster Linie aus Südafrika.

Platin scheint sich als dritter sicherer Hafen zu etablieren, da die Nachfrage aus dem Investmentbereich steigt. Es herrscht ein Angebotsdefizit, die Produktion ist rückläufig und so gehen die Lagerbestände zurück. Im Übrigen hat sich die Verwendung von Platin im Schmuckbereich angesichts des hohen Goldpreises verstärkt. Bergbaugesellschaften mit Gold, Silber oder Platin in den Projekten profitieren.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.goldreporter.de/china-setzt-gold-kaeufe-konsequent-fort/news/241339/;

https://www.kapitalmarktexperten.de/platin-drittes-defizitjahr-jagt-den-preis/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Gamechanger für Hochzeitsfotografen: Wie du 6.000 EUR+ pro Auftrag verlangen kannst Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung