Preisentwicklung bei Platin, Gold und Silber

Zwar haben die Platinpreise in 2025 Gold und Silber teilweise übertroffen, über die Jahre jedoch haben sie sich schlechter entwickelt.

Es geht darum für wieviel Unzen Gold oder Silber eine Unze Platin gekauft werden kann. Hauptgrund, warum sich Platin preislich nicht so gut entwickelt hat, liegt vor allem an seiner Verwendung in der Automobilindustrie (Katalysatoren von Dieselmotoren). Seit 2007 wird in der Autoindustrie weniger Platin verbaut, denn Dieselfahrzeuge werden nicht mehr so häufig verkauft. Auch ist die durchschnittlich in einem Fahrzeug verbaute Menge an Platin gesunken. Gold wird nur zu etwa fünf Prozent in der Industrie verwendet, es ist ein Anlagemetall. Silber wird heute in Batterien und Solarmodulen gebraucht.

Doch nun rückt Platin als Anlagemetall mehr und mehr in den Blickpunkt von Investoren. Kommt die Wasserstoff-Technologie mal in Schwung, dann ergibt sich daraus Potenzial für Platin. Denn Wasserstoff-Brennstoffzellen brauchen in der Produktion Platin. Jedenfalls sind die Platinpreise in 2025 um knapp 50 Prozent gestiegen. Und da Gold sich enorm verteuert hat, wächst der weltweite Markt für Platinschmuck, dies besonders in China, Indien, Japan, den USA und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, so das Platinum Guild International in seinem aktuellen Bericht (Platinum Jewellery Business Review). Bei der Suche nach hochwertigen Schmuckstücken zu erschwinglichen Preisen findet nun also eine Renaissance des Platinschmuckes statt.

Im Jahresvergleich stieg der chinesische Markt für Platinschmuck um satte 151 Prozent. Gold, Silber und Platin sind Edelmetalle, über die und deren Preise sich Bergbauunternehmen wie Sibanye-Stillwater oder Sierra Madre Gold and Silver freuen können.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle und Recycling gehören zum Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Quellen:

https://www.cmegroup.com/insights/economic-research/2025/platinum-soars-50-percent-as-investors-diversify-portfolios-hedge-inflation.html;

https://www.diamondworld.net/news/global-platinum-jewellery-market-surges-as-china-leads-q1-2025-recovery.

