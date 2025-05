Gold und Platin

Ebenso wie Gold ist Platin ein wertvolles Edelmetall. Beide werden in der Schmuckbranche, in der Industrie und als Anlage verwendet.

Auf der politischen Weltbühne hat Entspannung in einigen Konfliktherden für den Rückgang des Goldpreises gesorgt. China und die USA, Indien und Pakistan oder das Treffen zwischen Russland und der Ukraine. Der Goldpreis befindet sich also gerade in einer Konsolidierungsphase. Da werden sicher einige Anleger zuschlagen und investieren. Die Gründe für einen hohen Goldpreis bestehen weiter und könnten sogar noch zunehmen. Profiteure sind natürlich die Unternehmen, die Gold in ihren Bergbauprojekten besitzen. Denn die Gewinnmargen sind deutlich nach oben gegangen. Dennoch sind viele Gesellschaften bewertet, als wäre der Goldpreis nur halb so hoch wie er in Wirklichkeit ist. Dabei haben sich die Kosten, um das wertvolle Gut aus dem Boden zu holen, kaum verändert. Hier könnten sich also deutliche Kursgewinne abzeichnen. Manche sprechen bereits davon, dass „der Minensektor in eine neue Goldene Ära“ eingetreten sei. Und viele Aktienkurse haben diese Entwicklung noch nicht mitgemacht, was zu Anlegerchancen führt.

Aber auch Platin sollte die ihm angemessene Beachtung finden. Nachdem der Platinpreis im März arg Federn lassen musste, befindet er sich jetzt auf einer Seitwärtsphase auf hohem Niveau. Platin kennt man als hervorragenden Katalysator insbesondere in der Autoindustrie. Dort verringert es die Emissionen. Experten gehen von einer steigenden Platinnachfrage aus, da das Metall zunehmend in der Autoindustrie verbaut wird. Dazu kommt die Verwendung in Brennstoffzellen. Zudem ist das Edelmetall seltener als Gold und auch Silber vorhanden. Größter Platinproduzent ist Südafrika. Von dort kommen rund 70 Prozent des Platins.

Dort sowie in den USA produziert Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – Platin, Palladium und Gold. Auch Batteriemetalle hat das Unternehmen auf dem Schirm.

In Suriname, dem kleinsten unabhängigen Land Südamerikas, konzentriert sich Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – auf zwei aussichtsreiche Goldprojekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

