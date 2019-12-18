Gold, Platin und Kupfer

Die drei Edelmetalle haben Gemeinsamkeiten, aber es bestehen auch Unterschiede.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Sibanye-Stillwater Limited, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.09.2025, 11:55 Europa/Berlin

Gold, Kupfer und Platin sind für Anleger interessant, erfüllen aber auch verschiedene Aufgaben außerhalb der Investorengemeinschaft. Dies aufgrund ihrer Eigenschaften. Gold gilt seit Jahrtausenden als erfolgreiches Wertaufbewahrungsmittel, anders als Papierwährungen, die an Wert verlieren. Zudem galt es immer als Symbol für Macht und Reichtum. Reines Gold oxidiert an der Luft nicht und es läuft nicht an. Platin ist widerstandsfähiger als Gold. Daher wird Platin, gerade heute beim hohen Goldpreis, immer attraktiver für die Schmuckbranche. In der Industrie wird Platin vor allem in Katalysatoren verbaut. Für medizinische Implantate und in der chemischen Industrie wird es gern verwendet.

Preislich befanden sich Gold, Silber und Platin eine geraume Zeit in einem Konsolidierungsmodus. Gold und Silber notieren nun auf einem höheren Niveau und sind preislich ausgebrochen. Schon mehren sich Stimmen, dass es nur eine Zeitfrage sein könnte bis auch Platin nachzieht und neue preisliche Höhen erreicht. Übrigens kommt Platin deutlich seltener in der Natur vor als Gold.

Platin ist silbergrau, Gold ist gelb und Kupfer weist einen rötlich-braunen Ton auf. Dabei entwickelt Kupfer mit der Zeit eine grüne Patina. Der Einsatz von Kupfer in der Industrie ist wegen seiner enormen elektrischen Leitfähigkeit groß und Kupfer wird auch als wichtiges Zukunftsmetall gehandelt. Preislich ist Kupfer nicht mehr weit von der 10.000-US-Dollar-Marke je Tonne entfernt. Im Windschatten von Gold (und Silber) sollten Anleger darauf achten, wenn der Kupferpreis die Konsolidierungszone ebenfalls verlässt. Denn dies ist für Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, positiv, das Gleiche gilt natürlich für Unternehmen mit Gold oder Platin, wenn die entsprechenden Rohstoffe im Preis steigen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – besitzt Kupferprojekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Mogotes Metals Inc. präsentiert sich übrigens auf der Rohstoffmesse München (03.-04.10.2025).

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen.

