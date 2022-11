Für Gold und Platin beginnt jetzt die beste Jahreszeit

Aus saisonaler Sicht stehen die Zeichen für Gold und Platin bestens.

Platin hat die 1.000-Euro-Hürde je Feinunze genommen. So notiert der Platinpreis 200 US-Dollar höher als im September, als er ein Zweijahrestief verzeichnen musste. Sogar das Hoch vom Juni 2022 wurde kurz geknackt, ein deutlicher Aufwärtstrend ist also jetzt gegeben. Laut Charttechniker könnte ein Überschreiten von 1.066 US-Dollar je Unze den Weg frei machen, um die nächste Hürde bei 1.103 US-Dollar zu nehmen. Platin dient vor allem als Katalysator in der Autoindustrie. Verwendet wird Platin zudem in der Schmuckbranche, bei Edelmetalllegierungen und in vielen Alltagsgegenständen.

Zu den Großen unter den Platinproduzenten gehört Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=AqDUkJ06oHo -. Das Unternehmen produziert daneben Palladium und Gold, dies in Afrika und in den USA. Auch Batteriemetalle stehen im Blickpunkt von Sibanye-Stillwater. Dass Platin meist Ende des Jahres im Preis steigt, liegt, ebenso wie beim Gold im Kaufverhalten der Industrie. Diese planen und bestellen meist mit Ausrichtung auf das Geschäftsjahr.

Auch Gold bewegt sich nun saisonal in seine beste Jahreszeit. So ist Gold doch ein Schmuck- und Anlagemetall sowie ein Industriemetall. Rund zwei Drittel der Jahresproduktion gehen in den Schmucksektor. Neben Weihnachten sind es die Hochzeitssaison in Indien oder das chinesische Neujahrsfest, die für eine wachsende Schmucknachfrage sorgen. Und für diese anstehenden Feste kaufen die Schmuckhändler jetzt ein.

Dies dürfte nicht nur Sibanye-Stillwater freuen, sondern auch Goldproduzenten wie etwa OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=oze6D75ON4U . Der bereits erfolgreiche und bewährte Goldproduzent besitzt Projekte in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA. Die Liegenschaften liefern Gold, Silber und Kupfer. Allein das dritte Quartal 2022 lieferte gut 100.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

