Die Wasserstoffzukunft – mit Rohstoffen wie Platin und Kupfer

Wasserstoff ist ein umweltfreundlicher Energieträger und eine Möglichkeit für eine emissionsarme Zukunft.

In Oberhausen hat ein französischere Gashersteller bereits eine Anlage zur klimaneutralen Wasserstoffproduktion mit einer Kapazität von 20 Megawatt in Betrieb genommen. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Energiewende voranzutreiben, wird an der Wasserstoffwirtschaft geforscht. In Ostfriesland wird bald ein Testspeicher („Kaverne“) in 1.700 Meter Tiefe durch den verstaatlichten Energiekonzern Uniper seine Arbeit aufnehmen. Denn Wasserstoff erfordert große Speicherkapazitäten. CO2-neutral erzeugter Strom (durch Wind- oder Sonnenenergie) soll als Energieträger speziell auch für die Industrie sorgen.

Ist die Testphase der Kaverne in Ostfriesland erfolgreich, wird sie vergrößert und wird eine geschätzte Kapazität von 250 Gigawattstunden Energie liefern. Die Elektrolyse von Wasserstoff mit Wasser und Strom braucht erhebliche Mengen an Platin. Mit dem Ausbau von Elektrolyseanlagen zur Wasserstofferzeugung steigt also der Platinbedarf.

Ein großer Produzent in Sachen Platinmetalle, zudem Gold, ist Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. In den USA und in Südafrika ist das Unternehmen aktiv und kümmert sich zusehends auch um Batteriemetalle.

Ein anderer für die Energiewende bedeutender Rohstoff ist Kupfer. Das rötliche Metall findet sich in Elektroautos, in Solar- und Windkraftanlagen, in Wasserkraftwerken sowie im Geothermie-Sektor. Und diese umweltfreundlichen Bereiche verschlingen deutlich mehr Kupfer als die herkömmlichen Methoden. Daher gehen viele Analysten von einem kommenden Kupferdefizit aus.

Gute Aussichten also für beispielsweise Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ -. Dessen Kuper-Gold-Silber-Projekt Filo Sur, gelegen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, befindet sich in einem aussichtsreichen Gebiet und verfügt über erfolgreiche Nachbarn.

