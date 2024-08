Gold wird immer wertvoller

Nach dem neuen Hoch beim Goldpreis bleibt es spannend, ob sich die Rally fortsetzt.

Für die Charttechniker ist es wichtig, dass sich der Goldpreis nachhaltig über 2.470 US-Dollar hält. Dann könnten neue Preisrekorde stattfinden. Dafür spricht die Tatsache, dass sich eine positive Stimmung bei den Großspekulanten immer mehr breit macht, eine gute Entwicklung für höhere Goldpreise. Und die Mehrheit der Experten rechnet mit weiteren Preisanstiegen beim Gold.

Gold steht für Reichtum und Ansehen. Früher hatte es auch einen bedeutenden praktischen Nutzen. Es diente als Sicherheit für Währungen. Aber der Goldstandard wurde ja bekanntlich abgeschafft. Gold dient heute vor allem als Geldanlage. Dabei sind die Staaten die größten Spieler auf dem Platz. Die Bundesbank hierzulande lagert in ihren Tresoren ungefähr 3350 Tonnen Gold in Form von Barren, damit zirka 234 Milliarden Euro an Wert. Dazu kommt das Gold in den privaten Haushalten, das geschätzt mehr als 9.000 Tonnen (Goldbarren und Goldmünzen) ausmacht. Übrigens hat Deutschland in den 50er und 60er Jahren viele der Barren angesammelt, indem mehr Waren exportiert als importiert wurden. Die so erhaltenen US-Dollar tauschte die Bundesbank gegen Gold ein, als der Goldstandard noch galt.

Aktuell ist etwa die Hälfte des Goldes der Bundesbank im eigenen Land. Der Rest lagert in New York und in London. Früher schlummerten noch größere Mengen in Frankreich, doch dieser Teil wurde heimgeholt. Internationale Unsicherheiten und Krisen sorgen heute dafür, dass viele Staaten tonnenweise Gold kaufen, meist aus Absicherungs- und Diversifizierungsgründen. Gold sorgt für Stabilität in der Vermögensanlage, allerdings gibt es keine Zinsen. Höhere Renditen sind bei steigenden Goldpreisen allerdings mit den Werten von soliden Goldunternehmen möglich. In diesem Bereich überzeugen beispielsweise Osisko Development oder Revival Gold.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– konzentriert sich auf Goldprojekte in den USA, Kanada und Mexiko.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – gehört zu den größten Goldminenentwicklern in den USA. Im Fokus stehen das Mercur-Goldprojekt in Utah sowie das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

