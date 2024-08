Open-Air-Kinoerlebnis am Allersee geht in die zweite Runde

Besucherinnen und Besucher erwarten Blockbuster in Strandatmosphäre

Wolfsburg, 28.08.2024 – Nach dem erfolgreichen Auftakt des diesjährigen Open-Air-Strandkinos am Allersee am 23. und 24. August 2024 geht die beliebte Veranstaltung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) am 30. und 31. August weiter. Die Besucherinnen und Besucher erwartet auch am kommenden Wochenende ein kostenfreies Kinoerlebnis unter freiem Himmel mit aktuellen Filmhighlights.

Am Freitag, 30. August, können sich Kinofans auf den animierten Spielfilm „Alles steht Kopf 2“ freuen. Die Pixar-Fortsetzung setzt sich auf originelle Weise mit dem Gefühlschaos eines jungen Menschen auseinander und ist ein Filmabenteuer für die ganze Familie. Den Abschluss macht am Samstag, 31. August, der Action-Film „Planet der Affen: New Kingdom“. Mit fantastisch aussehenden Bildern und einer packenden Geschichte, die einige hundert Jahre nach der letzten Planet-der-Affen-Trilogie spielt, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein großes Science-Fiction-Spektakel.

Die Vorstellungen starten jeweils nach Einbruch der Dämmerung gegen 20:45 Uhr. Die Leinwand wird auf dem Sandstrand am Nordufer stehen und die Besucherinnen und Besucher können es sich in Liegestühlen oder auf Bänken bequem machen. Aufgrund einer begrenzten Anzahl an Sitzgelegenheiten, können auch eigene Stühle oder Decken mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl sorgt ein mobiles Speisen- und Getränkeangebot (nur Barzahlung möglich). Das Speisenangebot umfasst sowohl herzhafte Speisen wie Pizza und Arancinis, als auch süße Kleinigkeiten wie Schmalzkuchen und natürlich frisches Popcorn. Bei Anfahrt mit dem Pkw stehen die Parkplätze im Allerpark zur Verfügung.

„Am vergangenen Wochenende konnten wir zahlreiche Filmfans zum Start des Open-Air-Kinos am Allersee begrüßen und ich freue mich sehr, dass die ersten beiden Filmabende so enormen Anklang gefunden haben“, freut sich Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Auch am kommenden Wochenende heißt es wieder ,Film ab!‘ und die Besucherinnen und Besucher erwarten, dank der Unterstützung unserer Partner und Sponsoren, wieder tolle Filmabende vor besonderer Kulisse.“

Unterstützt wird das Open-Air-Kino am Allersee von dem ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V., der Allertal Immobilien eG, Antenne Niedersachsen, der AOK, der ASAP Holding GmbH, der Audi BKK, der Autostadt, dem Autohaus Wolfsburg, der Brauerei Wolters, dem Courtyard by Marriott Hotel, der DOS Software-Systeme GmbH, den Designer Outlets Wolfsburg, gecko energy, Ehme de Riese, INJOY Wolfsburg, der möbelmeyer GmbH, Schröder rent a car, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Thieme GmbH & Co. KG, der WOBCOM GmbH, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung sowie den Wolfsburger Nachrichten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Wasserstoffzukunft – mit Rohstoffen wie Platin und Kupfer GIN fordert strikte Einhaltung von Qualitätsstandards bei Tragwerken aus Nagelplattenbindern