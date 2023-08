Open-Air-Strandkino am Allersee begeistert Filmfans

WMG zieht positive Bilanz

Wolfsburg, 27.08.2023 – Das diesjährige Open-Air-Strandkino am Allersee nahm am Wochenende mit gut besuchten Filmvorführungen unter freiem Himmel ein gelungenes Ende. Als Veranstalter des beliebten Kinoerlebnisses zieht die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) eine durchweg positive Bilanz.

„Auch in diesem Jahr konnten wir eine gute Besucherresonanz verzeichnen. Wir freuen uns, dass das Angebot so gut genutzt wurde und dass unsere Filmauswahl den Geschmack vieler Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie der Gäste aus der Region traf“, berichtet Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, die die eintrittsfreie Veranstaltung überhaupt erst möglich machen. Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf ihre Unterstützung, um eine weitere Auflage des Open-Air-Strandkinos am Allersee realisieren zu können.“

Am 18. und 19. sowie am 25. und 26. August zeigte die WMG am Ufer des Allersees die Blockbuster „Der Super Mario Bros. Film“, „Black Panther: Wakanda Forever“ sowie „Manta Manta: Zwoter Teil“ und „Avatar: The Way Of Water“. In Liegestühlen und auf mitgebrachten Decken nutzten bei gutem Wetter viele Filmfans jeden Alters die kostenfreie Veranstaltung. Auch für das leibliche Wohl war mit einem mobilen Speise- und Gastronomieangebot gesorgt.

Unterstützt wurde das Open-Air-Kino am Allersee von dem ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V., der Allertal Immobilien eG, Antenne Niedersachsen, die ASAP Holding GmbH, der Audi BKK, der Brauerei Wolters, der City-Galerie Wolfsburg, dem Courtyard by Marriott Hotel, den Designer Outlets Wolfsburg, Ehme de Riese, der möbelmeyer GmbH, Schröder rent a car, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Thieme GmbH & Co. KG, der WOBCOM GmbH, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung sowie den Wolfsburger Nachrichten.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

