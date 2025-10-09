Härtere Sanktionen gefährden Existenzen – Mr. Schufa warnt vor Schuldenfalle Bürgergeld

Finanzexperte Tibor Bauer sieht in den neuen Bürgergeld-Regeln ein soziales Risiko für Millionen Betroffene.

Neumarkt, 9. Oktober 2025 – Die jüngste Reform der Grundsicherung sorgt für heftige Diskussionen. Härtere Sanktionen, strengere Auflagen und verschärfte Mitwirkungspflichten sollen laut Bundesregierung für mehr Eigenverantwortung sorgen – doch für viele Menschen bedeuten die neuen Regeln vor allem eines: wachsende finanzielle Unsicherheit. Der Finanzexperte und Social-Media-Aufklärer Tibor Bauer, bekannt als Mr. Schufa, warnt vor einer „neuen Welle der Überschuldung“, die insbesondere sozial schwache Haushalte treffen könnte.

„Die Politik spricht von Motivation, aber in der Realität bedeutet jede Sanktion oft weniger Geld für ohnehin fragile Haushaltsbudgets“, erklärt Bauer. „Wer bereits mit Miet- oder Energieschulden kämpft, wird durch gekürzte Leistungen schnell in eine Spirale geraten, aus der kaum ein Entkommen möglich ist.“

Die Reform der Grundsicherung sieht vor, dass Leistungskürzungen wieder in größerem Umfang möglich sind, wenn Pflichten verletzt oder Termine versäumt werden. Zudem müssen Eltern künftig stärker nachweisen, dass sie alle Mitwirkungspflichten erfüllen – eine Maßnahme, die laut Bauer gerade Alleinerziehende, Geringverdiener und Menschen mit psychischen Belastungen zusätzlich unter Druck setzt.

Bauer beobachtet in seiner täglichen Arbeit deutliche Anzeichen wachsender sozialer Spannungen: „Immer mehr Betroffene melden sich, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit den Auflagen umgehen sollen. Schon kleine Formfehler können existenzielle Folgen haben. Die Angst vor Fehlern und Sanktionen lähmt – und führt dazu, dass viele gar nicht mehr den Mut haben, Unterstützung zu beantragen.“

Mit über 210.000 Followern auf TikTok hat sich Bauer als authentische Stimme für Menschen mit finanziellen Problemen etabliert. In seinen Videos erklärt er, wie Schufa-Einträge, Mahnungen oder Inkassoverfahren entstehen – und wie man sie Schritt für Schritt in den Griff bekommt. Die Bürgergeld-Reform kommentiert er als „sozialpolitischen Rückschritt“, weil sie aus seiner Sicht alte Fehler wiederholt: „Man kann Armut nicht bekämpfen, indem man den Armen das Geld kürzt.“

Auch wirtschaftlich sieht der Experte langfristige Risiken. Steigende Schuldenquoten in einkommensschwachen Haushalten führten unweigerlich zu mehr Zahlungsausfällen – mit Folgen für Vermieter, Energieversorger und Kommunen. „Wenn das System härter wird, steigen am Ende auch die Verwaltungskosten, weil mehr Mahnverfahren, mehr Beratungen und mehr Vollstreckungen entstehen. Das ist weder sozial noch effizient“, betont Bauer.

Er fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Sozialpolitik: weg von Bestrafung, hin zu Bildung und Prävention. „Was Deutschland braucht, ist eine nationale Strategie zur finanziellen Grundbildung. Menschen müssen verstehen, wie Kredite, Versicherungen oder Bonitätsbewertungen funktionieren. Nur wer seine Rechte kennt, kann sich auch gegen ungerechte Strukturen wehren.“

Mit seiner Arbeit als Mr. Schufa setzt Bauer genau dort an. Er klärt auf, nimmt die Angst vor Schulden und macht komplexe Zusammenhänge verständlich. Sein Ziel: Den Menschen Mut machen – und Entscheidungsträger daran erinnern, dass soziale Sicherheit immer auch finanzielle Bildung bedeutet.

