Rekordkredite 2024: Mr. Schufa sieht wachsende Gefahr für Verbraucher

Mehr als 10 Millionen neue Ratenkredite in Deutschland – Experte Tibor Bauer erklärt, warum das gefährlich ist.

Neumarkt, 4. September 2025 – Die neuesten Schufa-Zahlen sind alarmierend: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite aufgenommen – ein historischer Höchststand. Für den Finanzexperten Tibor Bauer, besser bekannt als „Mr. Schufa“, ist dieser Trend ein deutliches Warnsignal.

„Immer mehr Menschen finanzieren ihren Alltag auf Pump – und das bei steigenden Lebenshaltungskosten und unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven. Das ist ein Pulverfass für die private Finanzstabilität“, so Bauer. Als reichweitenstarker TikTok-Creator mit über 180.000 Followern erreicht er täglich Verbraucher, die sich mit Schulden und Bonität auseinandersetzen.

Laut Bauer liegt die Gefahr darin, dass viele Kreditnehmer ihre langfristige Rückzahlungsfähigkeit überschätzen. Besonders problematisch sei, dass Kredite zunehmend genutzt werden, um Konsumausgaben zu decken – nicht nur für große Anschaffungen. „Wer Waschmaschine oder Smartphone finanziert, landet schneller als gedacht in der Schuldenfalle“, warnt er.

Mr. Schufa fordert deshalb mehr Aufklärung und einen offenen Umgang mit dem Thema Verschuldung. „Schulden sind kein individuelles Versagen, sondern ein gesellschaftliches Problem. Wir brauchen Finanzbildung in Schulen und echte Transparenz bei Kreditkosten.“

Die Zahlen zeigen: Überschuldung ist längst keine Randerscheinung mehr. Mit seiner Arbeit möchte Bauer ein Bewusstsein schaffen und gleichzeitig praxisnahe Hilfen bieten – damit aus einem Kredit nicht ein lebenslanges Problem wird.

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Seine Videos erreichen jährlich über 30 Millionen Menschen in Deutschland. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

