Mr. Schufa geht auf Deutschland-Tour – Crashkurs für mehr Durchblick bei der Schufa

Schufa verstehen, Schufa verbessern – Mr. Schufa startet am 23.07. in Regensburg seinen deutschlandweiten Crashkurs. Ehrlich, verständlich, hilfreich. Jetzt Tickets sichern!

Neumarkt, 26.06.2025 – Tibor Bauer, besser bekannt als Mr. Schufa, startet seine erste bundesweite Aufklärungstour durch Deutschland – mit einem Format, das es so noch nie gegeben hat: einem Schufa-Crashkurs, der aufklärt, schockiert und den Menschen echte Handlungsoptionen an die Hand gibt.

Tourstart ist am 23. Juli in Regensburg. In seinem rund drei stündigen Crashkurs erklärt Bauer, wie die Schufa wirklich arbeitet, in welchen Bereichen sie unser Leben bereits unbemerkt beeinflusst – und vor allem, welche konkreten Möglichkeiten jeder hat, um die eigene Schufa aktiv zu verbessern.

„Die meisten Menschen verstehen gar nicht, wie tief die Schufa in ihr Leben eingreift – von der Wohnungssuche über den Handyvertrag bis zum neuen Job“, so Bauer. „Und noch weniger wissen sie, dass sie selbst etwas daran ändern können.“

Der Crashkurs richtet sich an alle, die sich nicht länger ausgeliefert fühlen wollen: an Betroffene mit negativen Einträgen, an junge Erwachsene, die ihre Bonität schützen möchten, genauso wie an Menschen in der Insolvenz oder kurz davor. Mit seinem authentischen Stil, praxisnahen Beispielen und verständlicher Sprache sorgt Bauer für echte Aha-Momente – ohne erhobenen Zeigefinger.

Tickets für die Auftaktveranstaltung am 23.07. in Regensburg sind ab sofort erhältlich unter: https://www.eventbrite.de/e/mr-schufa-on-tour-tickets-1428011925109?

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und interational. Er gehört zu den 5 bekanntesten Köpfen seiner Branche und genießt einen hervorragenden Ruf. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er nutzt seine Reichweiter um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

