Start einer strategischen Partnerschaft: Mr.Schufa kooperiert mit McMakler

Mr. Schufa wird offizieller Schufa-Berater von McMakler – eine starke Partnerschaft für mehr Chancen bei der Immobilienfinanzierung.

Neumarkt, 17. Juni 2025 – Der bekannte Finanzinfluencer und Schuldenexperte Tibor Bauer, besser bekannt als Mr. Schufa, startet seine erste offizielle Kooperation: Ab sofort ist er offizieller Schufa-Berater der McMakler GmbH – einem der führenden Maklerunternehmen in Deutschland. Die strategische Partnerschaft hat ein gemeinsames Ziel: Kunden mit schwacher Bonität, deren Immobilienfinanzierung in Gefahr ist, kompetent und verständlich zu unterstützen.

Mit über 200.000 Followern auf TikTok hat sich Mr. Schufa als authentische Stimme für Menschen mit Schufa-Problemen und finanziellen Herausforderungen etabliert. Nun bringt er seine Expertise in eine professionelle Beratungslösung ein, von der McMakler-Kunden ab sofort direkt profitieren.

„Es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen – sondern um Lösungen“, so Tibor Bauer. „Wenn eine Baufinanzierung an einem veralteten oder unvollständigen Schufa-Eintrag zu scheitern droht, braucht es schnelle, fachlich fundierte Hilfe. Genau hier setzt unsere Kooperation an.“

McMakler bietet damit exklusiven Zugang zu unabhängiger Schufa-Beratung – ein Angebot, das potenziellen Käufern neue Möglichkeiten eröffnet. Auf Anfrage und gegen zusätzliche Kosten können Kunden eine individuelle Analyse ihrer Bonität in Anspruch nehmen. Dabei erhalten sie nicht nur eine fundierte Bewertung ihrer finanziellen Situation, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen zur gezielten Verbesserung ihrer Kreditwürdigkeit.

Für Mr. Schufa ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Meilenstein: Sie unterstreicht seine fachliche Kompetenz und öffnet neue Türen für weitere Kooperationsmodelle – sei es als externer Berater, Speaker oder strategischer Partner.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tibor Bauer. Seine langjährige Erfahrung und sein Gespür für die Lebensrealität vieler Betroffener machen ihn zu einem idealen Partner – gerade in Situationen, in denen es um die persönliche, finanzielle Situation von Menschen geht.“, so Esther Kühnbaum, Leiterin für Partnerschaften von McMakler.

Diese Partnerschaft zeigt: Bonität ist nicht nur ein bürokratischer Faktor – sondern oft der Schlüssel zu einem neuen Lebensabschnitt. Und genau dafür ziehen Mr.Schufa und McMakler ab sofort an einem Strang.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Tibor Bauer ist ein renommierter Unternehmensberater im bereich Affiliate- und Digitales Marketing mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und interational. Er gehört zu den 5 bekanntesten Köpfen seiner Branche und genießt einen hervorragenden Ruf. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Mit über 200.000 Followern erreicht er im Jahr bis zu 17 Millionen deutschsprachige Tiktok-User. Er nutzt seine Reichweiter um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

AffiCon

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neu: Kinder-Ostfrieslandkrimi „Der geheimnisvolle Strandkorb“ von Hans-Rainer Riekers im Klarant Verlag AdWords Agentur Frankfurt – Experten für erfolgreiches Online-Marketing