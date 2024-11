Ein Award für Mr. Schufa – Neumarkter Unternehmer gewinnt im 20. Internationalen Speaker-Slam

Der Affiliate-Experte Tibor Bauer – seit kurzem Mitglied der Unternehmergemeinde in Neumarkt i.d.O. – sorgte mit seinem Vortrag zum Tabu-Thema „Schufa und Schulden“ mehrfach für Aufmerksamkeit.

Seit einem guten Jahr baut Tibor Bauer, ein renommierter Affiliate Marketing Experte, als Mr. Schufa seine Schufa- und Schuldencommunity bei Tiktok auf. Mittlerweile sind es über 130.000 Follower, die sich für seine Themen und Livesendungen interessieren.

„Von den Livesendungen bei Tiktok war es eigentlich nur ein kurzer Sprung auf eine Rednerbühne.“ erzählt er, als er nach dem Sieg in der Vorrunde gefragt wurde, wie er denn auf sein Thema für seine Rede kam. In einer prägnanten und humorvollen Kurzansprache erzählte er über das Leben als Tiktok-Star und mit welchen Problemen man sich in seiner Community beschäftigt. In Wortwitze verpackt zeigte er auf, mit welchen Stigmata sich Menschen mit hohen Schulden selbst belegen und sich dadurch auch von Freunde und Familie Abkapseln. Nach seinem Erfolg im 4er-Duell der Vorrunde durfte er erneut sein Thema und seine Sprachgewandtheit unter Beweis stellen und konnte sich erneut gegen 145 weitere Speaker aus 18 Ländern behaupten.

Das 20. Internationale Redner-Event, organisiert von Speaker-Legende Hermann Scherer, wurde bereits in Städten wie New York, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München ausgetragen und fand internationalen Anklang. Es wurde live sowohl von verschiedenen Fernsehsendern als auch Youtube und Twitch ausgestrahlt. Als Jury fungierten bekannte Größen, wie Jörg Rositzke, Mirjam Saeger, Stephanie Pierre, Marcel Heß, Josua Laufer und Germany’s Next Speaker Star Katja Kaden.

Die Teilnahme an einem Redner-Wettbewerb war nicht einfach nur eine Erfahrung, wie Tibor Bauer betont. Er möchte viel mehr die öffentlichen Auftritte nutzen, um Aufmerksamkeit für sein Tiktok Kanal als Mr. Schufa und dadurch vor allem für seine Aufklärungs- und Beratungsarbeit für die dringend Hilfebedürftigen Menschen zu erzeugen. Denn nur wenn das Thema Schufa und Schulden in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, schafft man es, Menschen für eine gesunde Finanz- und Lebensplanung zu sensibilisieren. Nur wenn Verständnis für die Probleme von überschuldeten Menschen geschaffen wird, baut man Barrieren und nicht notwendiges Schamgefühl ab.

