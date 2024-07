Uwe Pöhner gewinnt den 18. Internationalen Speaker Slam

Beim 18. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen überzeugte Uwe Pöhner die Jury in der Kategorie Persönlichkeitsentwicklung mit seinem Thema über das Lösen emotionaler und mentaler Blockaden.

Mastershausen, Deutschland – 23. Juli 2024 – Uwe Pöhner hat beim 18. Internationalen Speaker Slam in den Scherer Studios in Mastershausen einen bedeutenden Sieg errungen. Nach einer anspruchsvollen Vorqualifikation schaffte es Pöhner in die Endrunde des renommierten Rednerwettbewerbs, der bereits in Metropolen wie New York, Dubai und Miami ausgetragen wurde. Knapp 100 Teilnehmer aus fünf Ländern traten in diesem Jahr an, doch Pöhner überzeugte die Jury in der Kategorie Persönlichkeitsentwicklung eindeutig.

Mit seinem Thema über das Lösen tiefgehender emotionaler und mentaler Blockaden präsentierte Pöhner, wie diese Arbeit zu einer signifikanten Verbesserung des Wohlbefindens führen kann. Er veranschaulichte dies anhand seines ersten großen Coaching-Falls im Jahr 2012, der das Leben seiner Klientin und auch sein eigenes nachhaltig positiv veränderte. Inspiriert von diesem Erfolg wechselte er 2016 seinen Beruf vom angestellten IT-Experten bei Siemens zum selbstständigen Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung.

Pöhners Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass äußere Konflikte oft unbewusste innere Themen widerspiegeln. Er unterstützt seine Klienten dabei, den prägenden Ursprung dieser Probleme zu finden und zu lösen, anstatt nur die Symptome zu behandeln. Anders als herkömmliche Coaching-Methoden arbeitet er nicht mit dem langsameren Verstandesgehirn, sondern mit dem schnell schaltenden limbischen System, dem emotionalen Gehirnzentrum. Seine Arbeit stützt sich auf neurowissenschaftliche Forschungen und bildgebende Verfahren von Experten wie Prof. Hüther, Prof. Roth und Prof. Elger.

Neben seiner Tätigkeit als Coach hält Uwe Pöhner auch Vorträge zu den Themen emotionales und mentales Blockaden-Lösen. Sein Vortrag „Wenn (dauerhafte) Heilung nicht geschehen will“ auf dem Gesundheitstag der praktischen Ärztin Anke Denzler stieß auf großes Interesse und Resonanz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Uwe Pöhner – Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung

Herr Uwe Pöhner

Thurner Straße 79

91353 Hausen

Deutschland

fon ..: 0162 9018512

web ..: https://blockaden-loesen.coach

email : uwe.poehner@blockaden-loesen.coach

Uwe Pöhner ist Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung mit einem umfassenden Hintergrund von 23 Jahren als IT-Experte bei Siemens und 15 Jahren intensiver Aus- und Weiterbildung im Bereich Psychologie, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Seit 2016 hat er sich auf die Lösung emotionaler und mentaler Blockaden spezialisiert. Pöhner hat das Integrale Blockaden Lösungs-System (IBLS) entwickelt, das darauf abzielt, die wahren Ursachen von mentalen und emotionalen Blockaden zu identifizieren und zu lösen, um so innerlich wirklich frei zu werden. Seine Arbeit stützt sich auf neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse und zielt darauf ab, nachhaltige Veränderungen im Leben seiner Klienten zu bewirken.

Pressekontakt:

Uwe Pöhner – Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung

Herr Uwe Pöhner

Thurner Straße 79

91353 Hausen

fon ..: 0162 9018512

email : uwe.poehner@blockaden-loesen.coach

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bedrohung durch Anti-Sekten-Organisationen und Desinformationskampagnen | Sicherheitsexperte Egon Cholakian Der Nordosten Italiens. Friaul und Triest: Auch heute noch ein Geheimtipp.