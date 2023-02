Weltrekord beim Internationalen Speaker-Slam für Bindungsexpertin

Bindungs-Expertin erreichte bei Internationalem Speaker-Slam Weltrekord. Ihr Beitrag handelte von persönlichen Bindungen, den sie bildersprachlich verpackte und das Publikum zu Tränen rührte.

Die Münchnerin Sylvia Schütz nahm am 3. Februar als 147. Teilnehmerin am 13. internationalen Speaker-Slam teil und feierte mit ihrem Beitrag einen riesigen Erfolg. Bei dem Rednerwettbewerb, der nach New York, Wien, Stuttgart, München und Frankfurt wieder in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) stattfand, trafen 21 Nationen aufeinander und stellten einen neuen Weltrekord auf.

Nur jeweils 4 Minuten Zeit blieben den Teilnehmenden, um ihr Thema zu performen und vor dem Publikum und der Jury zu glänzen. Wer über der vorgegebenen Zeit lag, wurde einfach stumm geschalten. „Die große Anspannung lag schon Tage vorher bei allen Rednern in der Luft,“ so Sylvia Schütz, die ihr Debüt beim Speaker-Slam gab. „Viel geschlafen haben die wenigsten von uns. Die Nerven lagen blank.“ Schütz weiter: „Es ist eine riesige Herausforderung, seine Botschaft in der kurzen Zeit auf den Punkt zu bringen und zudem die Zuschauer abzuholen.“ Sie selbst begeisterte mit ihrem Beitrag über persönliche Bindungen, mit dem sie, bildersprachlich und sehr emotional verpackt, das Publikum zu Tränen rührte.

Ihr Fachwissen über Bindungsthemen entwickelte Sylvia Schütz in über 20 Jahren in unterschiedlichen Bereichen. Von der Mitarbeiterbindung führte sie ihr Weg zur Eltern-Kind-Bindung und weiter zur inneren Selbstverbundenheit. Ihre Aussage lautet: „Die Basis, um überhaupt wirklich stabile Verbindungen herstellen zu können, entsteht immer zuerst in uns.“ Und ist überzeugt: „Jeder kann es schaffen, seine Muster zu durchbrechen. Den meisten Menschen wurde nur leider nicht beigebracht, wie man Glaubenssätze und Blockaden überhaupt erkennen und verändern kann. Dafür stehe ich sehr gerne zur Seite. Denn jeder hat es verdient, ein Glückskind zu sein.“

Der Internationale Speaker Slam wurde erneut von Top-Speaker und Buchautor Hermann-Scherer organisiert. In der hochkarätigen Fachjury waren unter anderem Medienwissenschaftler und Podcast-Profi Dirk Hildebrand, Geschäftsführer des TV Senders Hamburg 1 Jörg Rositzke und André Jünger, Geschäftsführer des Gabal Verlags, vertreten.

Sylvia Schütz ist Fachökonomin und ausgebildet in bindungsbasierter Beratung und Therapie. Sie ist seit 15 Jahren selbständig und hat Tausende von Menschen in Kursen, Seminaren und Einzelgesprächen begleitet. In Ihrer Arbeit verknüpft sie ihre Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft und Pädagogik mit ihren feinfühligen Zugängen zur Achtsamkeit und Spiritualität.



