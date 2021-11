Weltrekord im internationalen Speaker Slam

In Mastershausen erreichten 88 Redner einen neuen Weltrekord!

Patrick Schnelle machte den Zuhörern auf dem internationalen Speaker Slam das trockene Thema Finanzen im wahrsten Sinne schmackhaft.

Beim internationalen Speaker Slam, der am 19.11.2021 in Mastershausen stattfand, hat der Leipziger Patrick Schnelle einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 88 Teilnehmern und gleichzeitigen Auftritten auf zwei Bühnen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und alles zu sagen, was wichtig ist und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon abgeschaltet.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Patrick Schnelle aus Leipzig mit dem Thema:

„Wer Backen kann, der kann auch Finanzen“

teilgenommen.

Mittels (teils amüsanten) Vergleichen veranschaulichte Patrick Schnelle die wichtigsten FinanzBasics anhand von Backrezepten. Damit konnte er nicht nur die Herzen der Zuschauer für sich gewinnen, sondern auch die Jury von der Bühnenperformance begeistern.

Er überzeugte das Publikum sowie die Jury in einem weltweit übertragenen LiveStream, dass das Thema Finanzen durchaus Spaß & Genuss bietet- ganz nach seiner persönlichen Überzeugung:

„Wer backen oder kochen kann, der kann auch Finanzen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patrick Schnelle

Herr Patrick Schnelle

Blochmannstraße 2

04105 Leipzig

Deutschland

fon ..: +4917611441400

web ..: https://patrickschnelle.de/

email : kontakt@patrickschnelle.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Text und Bild sind honorarfrei. Über ein Belegexemplar freue ich mich.

In einer Zeit, in der für viele von uns kurz vor Weihnachten die Stimmung etwas negativ auf den Magen schlägt, möchte ich gern einen positiven Teil beitragen.

Eventuell ist der Artikel für Ihr Blatt eine Bereicherung und eine interessante Abwechslung für Ihre Leserschaft.

Mit besten Wünschen

Ihr

Patrick Schnelle



Pressekontakt:

Patrick Schnelle

Herr Patrick Schnelle

Blochmannstraße 2

04105 Leipzig

fon ..: +4917611441400

web ..: https://patrickschnelle.de/

email : kontakt@patrickschnelle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit SIGNIUS und Entrust in wenigen Tagen zum qualifizierten e-Massensiegel Kilo Health startet Digital Health Accelerator-Programm für Startup-Gründer in Deutschland