Der Nordosten Italiens. Friaul und Triest: Auch heute noch ein Geheimtipp.

Die 11-tägige Wanderreise Friaul-Julisch Venetien führt nach Udine und Triest, die umliegenden Wein- und Karstregionen und natürlich auch ans Meer.

Die Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens erstreckt sich von den Dolomiten und den Julischen Alpen im Norden über die liebliche Hügellandschaft des Collio bis zur Lagune an der Adria. Die abwechslungsreiche Geschichte Friauls zeigt sich in ihren bekanntesten Orten: die römische Zeit in Aquileia, die langobardische in Cividale, die venezianische in Udine und die österreichische in Görz oder Grado. Das Friaul ist in seiner kulturellen Vielfalt etwas Besonderes. Hier vereinen sich die großen europäischen Sprachfamilien und ihre Kulturen.

Auf der geführten elftägigen Wanderreise „Wandern in Udine und Triest: Vom Voralpenland zum Meer“ mit maximal 12 Teilnehmenden wird in zwei familiären Hotels in Udine und Triest übernachtet. Im Umland von Udine begeben sich die Wanderer auf die Spuren von Geschichte und Gegenwart und lassen bei den Wanderungen durch die grünen Hügel des Collio die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz kommen. Der zweite Teil der Reise führt nach Triest. Im Kontrast zur städtischen Lebendigkeit von Triest steht das nahegelegene Karstgebirge mit seiner dörflich-romantischen Idylle. Das teils dicht bewachsene, teils karge, steinige Karstplateau ist geprägt von Höhlen, Dolinen und unterirdischen Flussläufen. Hier wird auch der Wein angebaut, der beim Besuch der typischen Buschenschänke verkostet wird.

In der quirligen Hafenstadt Triest waren und sind viele Kulturen zu Hause. Bis 1918 gehörte Triest zu Österreich. Die zahlreichen Kaffeehäuser der Stadt zeugen noch heute von diesem Erbe. Und nirgendwo in Italien wird so viel Kaffee getrunken wie in Triest.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt zeitweise „Jugoslawisch“ und ab 1947″Freies Territorium Triest“. Erst seit 1954 gehört Triest wieder zu Italien. Die abwechslungsreiche Stadtgeschichte spiegelt sich auch im Stadtbild wider und verbindet sich hervorragend mit vielen regionalen Produkten wie dem Wein aus dem Friaul, dem San-Daniele-Schinken, dem Strudel oder dem exzellenten Olivenöl aus Istrien.

Schon seit Jahrhunderten zieht es viele bekannte Literaten in den Nordosten Italiens. Rainer Maria Rilke und James Joyce gehören wohl zu den bekanntesten Vertretern ihrer Zunft, die für einige Zeit die Region zu ihrer Heimat auserwählten.

Die Wanderungen führen abwechselnd durch städtische und dörfliche Gefilde. So begegnet man Friaul-Julisch Venetien von vielen Seiten und auf vielen Wegen.

Die Wanderreise findet zu folgenden Terminen statt:

07.09. – 17.09.24

12.10. – 22.10.24

Über MEDITERRANA TOURS:

MEDITERRANA TOURS veranstaltet seit 2004 geführte Wanderreisen in kleinen Gruppen in Wanderregionen rund um das Mittelmeer und in der sächsischen Heimat. So bietet der Dresdner Reiseveranstalter beispielsweise schon seit seiner Gründung Wanderreisen in der Region Friaul/Triest und Montenegro an.

