Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesensegler“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Beim Strandsegeln auf Borkum bricht Paul Blome zusammen und stirbt! Seine Frau Silvia behauptet, er wollte sie vergiften, während eine Freundin Silvia beschuldigt. In was war Blome verwickelt?

Spannung und fesselnde Ereignisse auf Borkum. An ihrem freien Tag probiert Kommissarin Mona Sander auf Borkum das Strandsegeln aus. Dabei entdeckt sie Paul Blome, der am Strand zusammenbricht und stirbt. Vergiftet! Ihre Ermittlungen führen zu einer überraschenden Entdeckung …

Zum Inhalt von „Friesensegler“:

»Dieser Mann saß in einem Strandsegler, als er plötzlich Atemnot bekam. Ich vermute eine Vergiftung!« An ihrem freien Tag will Kommissarin Mona Sander endlich einmal Strandsegeln ausprobieren – eine beliebte Sportart auf der Insel Borkum. Doch als sie gerade richtig Fahrt aufnimmt, fällt ihr ein anderer Strandsegler auf, dem es augenscheinlich nicht gut geht. Paul Blome bricht nach Luft schnappend am Strand zusammen, alle Rettungsmaßnahmen sind vergebens und der Notarzt kann schließlich nur den Tod feststellen – augenscheinlich wurde er vergiftet. Als Mona dies ihrem Kollegen Enno Moll telefonisch mitteilen will, hat er eine groteske Neuigkeit für sie: Eine Silvia Blome, die Ehefrau des Toten, ist auf der Polizeistation aufgetaucht und hat behauptet, ihr Mann habe versucht, sie zu vergiften! Als sich am gleichen Tag auch noch die angebliche Freundin von Paul Blome bei den Kommissaren meldet und behauptet, seine Ehefrau wäre schuld an seinem Tod, ist das Chaos perfekt! Wollten sich die Ehepartner gegenseitig umbringen, oder hat jemand anderes die beiden vergiftet? Sollten beide getötet werden, oder war einer nur ein »Kollateralschaden«? Fragen über Fragen – doch wo ist die richtige Antwort. Als Mona Sander an den Tatort zurückkehrt, macht sie eine überraschende Entdeckung, die den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Offensichtlich war der Tote in kriminelle Machenschaften verwickelt. Liegt hier die Ursache für den Giftmord?

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt sechsundvierzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesensegler“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DB21T97X sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072529662.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

