Überlingerin Gertrud Kemmerling gewinnt Excellence Award beim internationalen Speaker Slam

Wer hört heute noch genau zu? Beim diesjährigen Speaker Slam waren es freiwillig ganz viele . Ein Thema stach dabei besonders hervor und sorgte für Begeisterung und tiefgehende Reflexion.

_Mastershausen_ – Am 19. September wurde Gertrud Kemmerling aus Überlingen beim internationalen Speaker Slam mit dem renommierten _Excellence Award_ ausgezeichnet. Das Event, das bereits in Metropolen wie New York, Wien und Frankfurt stattfand, zog dieses Mal über 140 Redner aus 13 Ländern nach Mastershausen, Rheinland-Pfalz. Unter der Leitung von Hermann Scherer und der _Scouting Selection_ standen die Teilnehmer vor der Herausforderung, das Publikum in nur vier Minuten zu überzeugen.

Bereits am ersten Abend konnte Kemmerling im _Silent Speaker Battle_ einen bemerkenswerten Sieg erringen. In dieser einzigartigen Wettbewerbsform wählte das Publikum über Kopfhörer per Knopfdruck ihren Favoriten. Mit ihrer umfassenden Erfahrung als systemischer Coach und Ausdruckstherapeutin begeisterte Kemmerling das internationale Publikum. Ihr Vortrag über die Phänomenologie als Werkzeug für ganzheitliche Heilung fand großen Anklang. Sie erläuterte, wie die Sinneswahrnehmung im therapeutischen Kontext den Zugang zu tieferliegenden seelischen Prozessen ermöglicht und so den Heilungsprozess unterstützt. „Das Erkennen und Verstehen dieser Prozesse ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Heilungsweg“, betonte Kemmerling.

In ihrem Vortrag veranschaulichte sie anhand eines Fallbeispiels, wie sie einem jungen Unternehmer mit Adoptionshintergrund half, seine unbewussten, afrikanischen Wurzeln im erwachsenen Ich zu integrieren. Diese erweiterte Selbstwahrnehmung stärkte seine Führungsrolle erheblich. Dabei ging Kemmerling auch auf die oft unterschätzten Verbindungen zwischen persönlicher Vergangenheit und der Identität eines Unternehmens ein. Durch eine Aufstellungsarbeit kam ans Licht, dass das Anwesen, auf dem das Unternehmen betrieben wurde, vor dem Erwerb durch den Großvater des Unternehmers im Zuge der nationalsozialistischen Enteignungen einer jüdischen Familie genommen worden war. Nach weiteren Recherchen und dem Etablieren eines Betriebsdenkmals fand der Unternehmer zu mehr Führungssicherheit.

„Wahrnehmen, was ist – Integrieren, was dazugehört“, lautete Kemmerlings zentrale Botschaft an das Publikum. Sie ermutigte die Zuhörer, die Methode selbst auszuprobieren. Ihre Herangehensweise, die sie als ihre persönliche „KI – _Kemmerlings Identity_“ bezeichnet, reflektiert ihre Fähigkeit, Klienten individuell und souverän durch deren persönliche Herausforderungen zu begleiten.

Der Speaker Slam, ein international anerkanntes Event, das Experten, Redner und Medien zusammenbringt, wurde von einer hochkarätigen Jury bewertet. Unter den Juroren befanden sich unter anderem Medienexperte Jörg Rositzke und Ghostwriterin Mirjam Saeger.

Gertrud Kemmerling hinterließ mit ihrem einzigartigen Ansatz und ihrer inspirierenden Botschaft einen bleibenden Eindruck.

Praxis Gertruds.Art

Gertrud Kemmerling

Expertin für systemische Arbeit und Aufstellungsarbeit, Speakerin und Kunsttherapeutin

Mit über 30 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Disziplinen ist Gertrud Kemmerling in Einzel-, Paar- und Gruppensettings stetig gewachsen. Parallel zu ihrer Selbstständigkeit war sie in einer internationalen Klinik für ganzheitliche Medizin und Heilfasten als Kunsttherapeutin tätig. Dort begleitete sie Menschen mit interkulturellem Hintergrund im Rahmen von Fastenkuren, was einen einzigartigen Rahmen für ganzheitliche Heilprozesse bot.

Heute schöpft Frau Kemmerling als Speakerin und Trainerin aus einem reichen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Menschen und ihrem Leben.

