EDV-Werbeartikel: verstellbare USB-Armbänder, USB-Sticks zum Beschriften und USB-Sticks zum Abheften.

USB-Sticks sind zwar als Datenträger einfach praktisch. Die Neuheiten von EDV-Werbeartikel bieten dafür eine smarte Lösung – und machen die kleinen Helfer noch effizienter.

(Karlsbad, 09.10.2025) _Alle reden von der Cloud, doch mal ganz ehrlich: Ohne den guten alten USB-Stick geht trotzdem nichts: In Job lassen sich damit Daten einfach sichern oder von A nach B transportieren, Schüler und Studierende sichern darauf alles vom Referat bis zur Bachelorarbeit, im Urlaub dient er als portabler Speicher für Urlaubsfotos und Reisedokumente, in Betrieben lassen sich Maschinen über USB-Sticks mit Daten füttern und vieles mehr… Denn wo sonst kann man Daten so einfach sichern, archivieren, transportieren, übergeben oder unabhängig von Servern speichern. USB-Sticks kann also jeder brauchen. Es gilt die gefühlte Wahrheit, dass man immer einen zu wenig davon hat. Deshalb legt EDV-Werbeartikel diesen beliebten Klassiker der Give-Aways und unverzichtbaren Bestandteil unseres digitalen Alltags in drei Varianten mit Platz für Ihr Logo auf, die auch noch mehr können als ein gewöhnlicher USB-Stick.

USB Write: der USB-Stick mit Beschriftungsfeld

Das Problem kennt man: Eine ganze Schublade voll USB-Sticks, aber auf welchem sind die gesuchten Daten? Damit das Suchen ein Ende hat, bietet EDV-Werbeartikel jetzt mit USB Write einen Stick mit integriertem Beschriftungsfeld, das sogar für Exopy-Beschriftung geeignet ist. Einfach Stick beschriften, nie wieder USB-Sticks mühsam auslesen und durchsuchen. Damit die so eindeutig gekennzeichneten Daten nicht anderweitig verloren gehen, gibt es USB Write auch als Keyring.

USB EDV-Archiv: der USB-Stick zum Abheften

Das papierlose Büro ist meist ein unerreichbarer Traum – und nicht alle Daten lassen sich in der Cloud zusammenführen. Besonders wenn mit großen Dokumenten aus Papier – wie zum Beispiel Plänen – gearbeitet wird und diese archiviert werden müssen, ist der klassische Aktenordner das Mittel der Wahl. Damit sich Daten auf Papier und digitale Daten einfach zusammenführen lassen und an einem Ort sicher und gebündelt aufbewahrt werden können, gibt es jetzt mit USB EDV-Archiv einen Datenträger, der sich Dank Lochung an beiden Enden einfach in jedem Standard-Aktenordner abheften lässt. Damit immer klar ist, was sich auf dem Stick befindet, besitzt er zusätzlich ein großes Feld zum einfachen Beschriften.

USB Bar Flex: das verstellbare USB-Armband

Einfach Daten mitnehmen: Auf die Idee, einen USB-Stick in ein Armband zu integrieren, sind schon einige gekommen. Da diese aber immer nur in einer Größe verfügbar waren, passten sie nur auf wenige Handgelenke und kamen so nicht über den Status eines netten Tech-Gadgets heraus. Damit das USB-Armband wirklich alltagstauglich wird, hat EDV-Werbeartikel jetzt mit USB Flex Bar einen verstellbares USB-Armband im Sortiment, das sich an jedes Handgelenk anpasst.

Einfach bestellt, schnell geliefert

EDV-Werbeartikel bietet Ihnen eine Express-Produktion und liefert Artikel mit Ihrem Logo binnen ein bis zwei Wochen aus.

Hier können Sie direkt Ihre Anfrage stellen: schneller Kontakt – übersichtlich, einfach (edv-werbeartikel.de)

Wir sind seit 25 Jahren auf Werbeartikel spezialisiert, insbesondere elektronische Werbeartikel wie USB-Sticks, Powerbanks, Ladegeräte, Lautsprecher, etc.

Wir bieten auch klassische Werbegeschenke: Kugelschreiber, Streuartikel, Accessoires, etc.

Neben Standardprodukten gibt es auch Sonderanfertigungen („Sonderformen“) und individualisierte Produkte (mit Logo, Gravur, oder Druck) sowie Express-Lieferungen.

Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Produkte aus umweltschonenden Materialien, Recyclingmaterialien, etc. Wir sind Ihr Partner für Ihr nächstes Projekt!

