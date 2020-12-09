  • Lastminute Werbegeschenke zum Jahresende in 1-3 Wochen geliefert!

    Zum Jahresabschluss präsentiert EDV-Werbeartikel.de drei Setmöglichkeiten, ideal als Firmenpräsente für Kunden und Mitarbeitende “ alle mit Ihrem Logo, Markenqualität und schneller Lieferzeit.

    BildKarlsbad, [22.10.2025] – Der Jahresendspurt steht vor der Tür – und damit die perfekte Gelegenheit, Dankbarkeit zu zeigen und gleichzeitig Ihre Marke ins Gespräch zu bringen. Mit den neuen Geschenksets mit Logo Color-Serie, spanischen Genusskörben und Premium-Taschenlampen der Marke LEDLenser schaffen Sie Präsente, die Eindruck hinterlassen – mit Lieferzeit von nur 1-3 Wochen.

    1. Set „Color-Serie“ ( Individuelle Geschenksets zum Jahresende – mit Logo und Mehrwert )

    Ein stilvolles Set bestehend aus z. B. einer hochwertigen Thermoflasche und einem Multitool (alternativ Regenschirm). Die Thermoflasche aus 18/8-Edelstahl verbindet Funktion mit Eleganz. Das Multitool ergänzt den praktischen Aspekt. Beide Artikel lassen sich mit Tampon- oder Gravurdruck individualisieren – ideal als Markenartikel für Mitarbeitende oder Geschäftspartner. Sets lassen sich bestücken mit Thermoflachen/Bechern, Powerbank, Multitool, Rocksack und Taschenlampe.

    2. Genuss-Set „España Deluxe“ (Geschenkkörbe zum Jahresende – unfehlbare Werbegeschenke und Prämien)

    Für alle, die Kulinarik mit Wertschätzung verbinden, bieten die Sets sorgfältig zusammengestellte spanischen Geschenkkörbe mit Spezialitäten wie Serrano-Schinken, Oliven und feinem Rotwein. Damit schenken Sie nicht nur Genuss, sondern auch Lebensgefühl – z. B. für treue Kunden oder als Jahresend-Dankeschön für Mitarbeitende. Ab 50 Sets können wir auch eigene Sets für Sie erstellen. Einzelversand wäre auch möglich gegen Aufpreis!

    3. Technik-Set „Light & Logo“ ( Marken Taschenlampen als Werbegeschenke und Prämien wählen )

    Markenqualität trifft auf Sichtbarkeit: Die Taschenlampen von LEDLenser gelten als hochwertige Premium-Werbeartikel mit hoher Markenwirkung.Entdecken Sie jetzt unser Sortiment an Taschenlampen, Stirnlampen und Marken-Co-Branding-Lösungen für Ihr Unternehmen!

    Lieferzeit & Individualisierung

    Alle drei Set-Stile sind veredelbar mit Ihrem Firmenlogo, wahlweise in Gravur, Sieb- oder Tampondruck, je nach Material. Dank vorgeplanter Produktions- und Veredelungsprozesse beträgt die Lieferzeit lediglich 2-3 Wochen nach Freigabe – ideal für kurzfristige Jahresendaktionen.

    Zielgruppe & Einsatz

    Ideal für:

    Kundengeschenke zum Jahresende & Weihnachtszeit

    Mitarbeitenden-Incentives oder Team-Dankeschön

    Geschäftspartner-Präsente oder Messe-Giveaways mit hochwertiger Wirkung

    Warum diese Geschenksets wirken

    Emotionale Bindung: Individuelle Sets zeigen Wertschätzung – weit über den klassischen Werbeartikel hinaus.

    Markenwirkung: Ihr Logo in hochwertigem Umfeld bleibt im Gedächtnis.

    Schnelle Umsetzung: 2-3 Wochen Lieferzeit macht spontane Aktionen möglich.

    Vielfältig einsetzbar: Kulinarik, Technik oder Lifestyle – passend zu unterschiedlichen Adressaten.

    Media-Kontakt
    Für Muster-Anfragen, Bildmaterial mit Logo-Platzierung oder Individualisierungsoptionen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
    [Kontaktadresse EDV-Werbeartikel.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    edv-werbeartikel.de GmbH
    Herr Roger Distefano
    Belchenstr. 4
    76307 Karlsbad
    Spanien

    fon ..: 01746092195
    web ..: https://www.edv-werbeartikel.de
    email : rd@edv-werbeartikel.de

    Seit über 25Jahren sind wir Ihr Partner für Werbegeschenke

    Kerngeschäft & Sortiment
    Wir haben uns auf Werbeartikel spezialisiert, insbesondere elektronische Werbeartikel rund um USB-Sticks, Speichermedien, Powerbanks, Ladegeräte, Smartphone/Tablet Zubehör.
    Außerdem bieten wir natürlich klassische Werbeartikel wie Kugelschreiber, Mützen, Give-Aways, Streuartikel an.

    Individualisierung: Logo“Druck, Gravur, Sonderformen („Sonderanfertigungen“) z. B. USB-Sticks in individueller Form/Farbe, 3D-Sonderform etc.

    Nachhaltigkeit: ist für uns ein sehr wichtiges Thema: umweltfreundliche Werbeartikel (z. B. aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelten Materialien) zur Berücksichtigung von Umwelt-Aspekten im Werbemittelbereich.

    Pressekontakt:

    edv-werbeartikel.de GmbH
    Herr Roger Distefano
    Belchenstr. 4
    76307 Karlsbad

    fon ..: 07248 9489800
    email : rd@edv-werbeartikel.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

