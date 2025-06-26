Kanadische Rohstofffirma leitete neues Goldexplorationsprogramm ein

PTX Metals startet Vorarbeiten für Goldbohrungen auf Shining Tree in South Timmins, Ontario: SRK-Studie und magnetische Vermessung präzisieren Ziele entlang der Ridout-Tyrrell-Zone – nahe Cote-Goldmin

Auf dem Shining-Tree-Goldprojekt in der South-Timmins-Region der kanadischen Provinz Ontario hat PTX Metals Inc. (CSE: PTX / WKN: A0MVNG) mit den Vorarbeiten für ein neues Explorationsprogramm begonnen. Das Programm verfolgt das Ziel, die geologische Beschaffenheit eines größeren Zielgebiets aufzudecken. Von ihm wird angenommen, dass es direkt oder indirekt mit der Ridout-Tyrrell-Deformationszone in Verbindung steht. Entlang dieser Deformationszone liegen zahlreiche Minen und Goldliegenschaften darunter auch das benachbarte McFarlane’s-Juby-Deposit-Projekt und die von IAM Gold betriebene Cote-Goldmine.

Beide Projekte stehen stellvertretend für die Attraktivität der South-Timmins-Mining-Liegenschaften und damit für das große Potenzial der Region. Aus diesem Grund möchte PTX Metals nun den Nachweis dafür bringen, dass es auch die vom Unternehmen kontrollierten Claims von Mutter Natur reichlich mit vererztem Gestein bedacht wurden.

Jetzt mehr erfahren:

PTX Metals – Vorarbeiten für neues Goldbohrprogramm auf Shining Tree gestartet

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lastminute Werbegeschenke zum Jahresende in 1-3 Wochen geliefert! Kreative Zerstörung – Warum Zukunft Mut braucht