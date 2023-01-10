  • PTX Metals: Multi-Metall-Story mit Katalysatoren – Bohrstart in Kürze

    PTX Metals entwickelt in Ontario Cu-Ni-PGM bei W2 sowie Gold bei Shining Tree/Heenan Mallard (Timmins); NI-43-101-Ressourcenmodell, Finanzierung steht, neue Bohrphasen geplant.

    BildDer Norden Ontarios ist als Bergbaugebiet von Weltklasse bekannt. Viele namhafte Unternehmen der Branche sind aufgrund der reichhaltigen Mineralressourcen hier mit eigenen Projekten vertreten und auch PTX Metals Inc. (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) entwickelt in Ontario mehrere attraktive Projekte. Das W2-Projekt beispielsweise beherbergt Lagerstätten für Kupfer, Nickel und die Edelmetalle der Platingruppe. In den vergangenen Jahren hat PTX Metals beständig Claims akquiriert und so eine mehr als 22.7000 Hektar große Liegenschaft geschaffen, die allein schon durch ihre Größe in der Lage ist, die großen Unternehmen der Branche zu interessieren.

    Etwas weiter südlich im bekannten Ring of Fire der Region entwickelt PTX Metals mit dem Shinning-Tree-Projekt und der Neuentdeckung Heenan Mallard zwei interessante Goldprojekte. Sie könnten mittelfristig in einer eigenen Gesellschaft ausgelagert werden. Investoren, die sich im Bereich der aktuell stark im Fokus stehenden kritischen Metalle und im kanadischen Goldbergbau engagieren möchten, finden in PTX Metals damit ein Unternehmen vor, das nicht nur beide Bereiche abdeckt, sondern auch von Majors umgeben ist, die ihren Fußabdruck in der Region beständig vergrößern.

    Jetzt mehr erfahren:

    PTX Metals: Die Basis für ein erfolgreiches Jahr 2026 wird gerade gelegt

