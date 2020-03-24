Formation Metals: Aggressiver Bohrstart – voll finanziert, Gold über 3.700 USD

Endlich sind die Genehmigungen da und in Kürze werden sich die Bohrer bei der kanadischen Formation Metals drehen, die in Kanada auf der Jagd nach Goldvorkommen ist!

Die Behörden haben sich Zeit gelassen, doch jetzt kann es endlich losgehen: Der kanadische Goldexplorer Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat jetzt alle nötigen Genehmigungen erhalten, um das erste, eigene Bohrprogramm auf dem vielversprechende Goldprojekt N2 in Angriff zu nehmen. Nach einer gründlichen Vorbereitung hat man jetzt die Bohrcrews in Bewegung gesetzt, während der Goldpreis sich der Marke von 3.700 USD pro Unze nähert!

10.000 Meter will Formation auf N2 jetzt erst einmal abteufen. Das fortgeschrittene Goldprojekt, das auch über Buntmetallpotenzial verfügt, weist bereits eine historische Ressource von rund 870.000 Unzen Gold auf, die sich auf vier Zonen (A, East, RJ-East, and Central) verteilen. Insgesamt liegt der durchschnittliche Goldgehalt bei 1,4 g/t. Allerdings verfügt N2 auch über eine hochgradige Zone (RJ), die im Schnitt 7,82 g/t Gold enthält.

