Arspura: Innovative IQV-Technologie für Dunstabzugshauben mit TÜV-Zertifikat

Als erste Dunstabzugshaube weltweit hat jetzt die Arspura P1 eine TÜV Rheinland-Zertifizierung erhalten. Fachredaktionen können Samples zum Test anfordern.

Der Hersteller Arspura, eine Marke unter CleaDeep, setzt mit seiner neuen IQV-Technologie (Inclined Quad-Vortex) Maßstäbe im Bereich der Küchenbelüftung. Die Technologie basiert auf einem neuartigen dreifachen Luftstromsystem, das sichtbare und unsichtbare Kochdämpfe – insbesondere gesundheitsgefährdende Feinstaubpartikel (PM2.5) – effizient und nahezu ohne Leckagen direkt an der Kochstelle erfasst und abführt. Das Produkt ist erst vor wenigen Wochen auf der IFA in Berlin vorgestellt worden und wird bald auf dem deutschen Markt verfügbar sein (mehr dazu im Arspura-Presskit). Redaktionen können jetzt ein Sample zum Test anfordern.

Die hochentwickelte Luftströmung erzeugt eine niedrigen Druckzone über dem Kochfeld, beschleunigt den Luftstrom auf Geschwindigkeiten von 13 bis 15 m/s und bildet zusätzlich einen Anti-Leckage-Luftvorhang im Atembereich des Nutzers. Dies verbessert die Absaugleistung deutlich gegenüber herkömmlichen Dunstabzugshauben mit einfachem Luftstrom und bietet einen erweiterten Schutz vor belastenden Luftschadstoffen.

Die IQV-Technologie wurde unter wissenschaftlicher Leitung von Professor Rongfang Huang von der Stanford University entwickelt und ist als international führend eingestuft. Das System erhielt als erste Dunstabzugshaube weltweit eine TÜV Rheinland-Zertifizierung, die unter anderem folgende Kriterien anerkennt: extrem hohe Absauggeschwindigkeit, dreifache Luftstromsteuerung ohne Leckagen unter Belastung sowie den effektiven Abbau von Feinstaubpartikeln PM2.5 für eine gesündere Raumluft.

Praktische Produktmerkmale wie intelligente Luftqualitätsüberwachung (PM2.5, Gas, CO) mit automatischer Steuerung, pflegeleichte Nanobeschichtung, die Ölrückstände reduziert, und modernes Design mit Deep-Space-Gray-Finish und AG-Glas ergänzen die technische Innovation.

Arspura bietet Fachredaktionen die Möglichkeit, ein Testmuster der Dunstabzugshaube zu erhalten – bei Interesse nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.

Mit der IQV-Technologie setzt Arspura neue Standards für saubere Luft in der Küche und bietet eine nachhaltige Lösung für die Herausforderungen traditioneller Absaugungssysteme – im Fokus stehen dabei Gesundheit, Leistung und Design.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fiuweb Services GmbH

Herr Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

Deutschland

fon ..: +49-89-420954279

web ..: https://www.fiuweb.de/arspura/

email : arspura@fiuweb.de

„Better Air, Pure Life“ – mit diesem Slogan hat sich das 2016 gegründete Unternehmen Arspura zum Ziel gesetzt, innovative Haushaltsgeräte mit Fokus auf gesundes Kochen zu entwickeln. Auf der IFA 2025 stellt Arspura die neue smarte Dunstabzugshaube P1 mit brandneuen Technologien vor – im Fokus steht dabei eine harmonische Verbindung von Gesundheit und Ästhetik.

Pressekontakt:

Fiuweb Services GmbH

Herr Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

fon ..: +49-89-420954279

email : arspura@fiuweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Formation Metals: Aggressiver Bohrstart – voll finanziert, Gold über 3.700 USD Thüringer Schüler holen Bronzemedaille beim WRO Open Asia & Pacific Open Championship in Manila