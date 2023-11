Innovative Technologie verbessert die Bioverfügbarkeit essentieller Mikronährstoffe

Liposomale Produkte und ihr Nutzen bei Nahrungsergänzungsmitteln

Die Bioverfügbarkeit von Mikronährstoffen ist eine fundamentale Herausforderung in der Ernährungswissenschaft, die durch die fortschrittliche liposomale Technologie effektiv adressiert wird. MITOcare, als einer der führenden Anbieter von Nahrungsergänzung und funktionellen Lebensmitteln, erklärt, was liposomale Produkte sind, wie sie funktionieren und welche Vorteile sie bieten.

Was sind liposomale Produkte? Diese Frage stellen sich viele, wenn sie zum ersten Mal davon hören. Die liposomale Technologie bezeichnet eine Art der Verpackung von Wirkstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln, bei der Mikronährstoffe in Phospholipid-Hüllen eingeschlossen werden – ähnlich den Zellmembranen im menschlichen Körper. Diese innovative Verpackung ermöglicht es den Wirkstoffen, die Magensäure unbeschadet zu passieren und direkt in die Zellen zu gelangen, wo sie benötigt werden.

Der Vorteile: neben der verbesserten Aufnahme von Nährstoffen – eine höhere Bioverfügbarkeit – sind diese Produkte oft besser verträglich und können leichter eingenommen werden.

Aber nicht alle Wirkstoffe benötigen eine liposomale Verpackung. Die Technologie wird vor allem bei Nährstoffen eingesetzt, die ohne diese Hilfe schlecht aufgenommen werden oder empfindlich auf die Bedingungen im Magen-Darm-Trakt reagieren. Liposomale Produkte sind in der Herstellung oft teurer und können weniger verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, was bei der Entscheidung für oder gegen ihre Verwendung abzuwägen ist.

Produkte im Fokus: Liposomales Glutathion und Vitamin C sind Beispiele für Antioxidantien, deren Aufnahme durch liposomale Verpackung erheblich verbessert werden kann. Liposomales Curcumin, ein Wirkstoff der Kurkuma-Wurzel, ist ein weiteres Beispiel, bei dem durch die liposomale Formulierung die Bioverfügbarkeit signifikant gesteigert wird.

Unsere Schlussfolgerung: Die liposomale Technologie stellt einen signifikanten Fortschritt in der Nutrazeutik dar und eröffnet neue Möglichkeiten für die effiziente Aufnahme von Mikronährstoffen. Die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet schreitet voran und verspricht, das Wohlbefinden der Menschen weiter zu verbessern.

Für weitere Fragen rund um liposomale Nahrungsergänzung besuchen Sie MITOcare unter https://mitocare.de/blogs/wissensblog/was-bedeutet-liposomal.

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

Diese Aussage verkörpert das Credo von MITOcare, dem Innovationstreiber im Segment der Mikronährstoffe und funktionellen Lebensmitteln. In der Produktentwicklung legen wir Wert darauf, so weit wie möglich auf Rohstoffe natürlichen Ursprungs und auf bioaktive Substanzen zu setzen.

Wir produzieren in der DACH-Region, was zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beiträgt.

Gegründet im Jahr 2013, hat MITOcare seinen Hauptsitz in München und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zudem Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM). Weitere Details über uns, unsere Philosophie und Produkte können Sie unter www.mitocare.de nachlesen.



