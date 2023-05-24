  • Gold-Rallye: UBS sieht Potenzial bis 4.700 USD je Unze

    UBS sieht Gold weiter im Aufwärtstrend: sinkende Realzinsen, schwächerer US-Dollar, Zentralbankkäufe und Rekord-ETF-Zuflüsse treiben den Goldpreis – Potenzial bis 4.700 US-Dollar je Feinunze.

    BildGold setzt seinen Aufwärtstrend fort. Nach Einschätzung von UBS Global Wealth Management könnte das Edelmetall angesichts anhaltender politischer und handelspolitischer Unsicherheit sowie fallenden Realzinsen, eines schwächeren US-Dollars und steigender Staatsverschuldung in Richtung 4.700 US-Dollar je Feinunze klettern.

    Die Experten verweisen darauf, dass Gold seit Jahresbeginn um mehr als 60 % zugelegt und damit die meisten Anlageklassen hinter sich gelassen hat. Kurzfristige Schwankungen seien möglich, die strukturellen Treiber blieben jedoch intakt. Parallel dazu rücken auch Minenaktien in den Fokus, da ihre freien Cashflows in einem anziehenden Preisumfeld überproportional steigen könnten.

    Gold-Rallye: UBS sieht Potenzial bis 4.700 USD je Unze

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

