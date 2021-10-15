HEALWELLs KI-Plattform DARWEN(TM) AI präsentiert eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von regulierungskonformen Real-World-Daten (RWD)

– HEALWELL hat in Kooperation mit dem Unternehmen Takeda Pharmaceutical im Rahmen der renommierten United European Gastroenterology (UEG) Week in Berlin am 6. Oktober 2025 neue KI-generierte und regulierungskonforme Real-World-Daten (RWD) zur Dosiseskalation von Vedolizumab bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn präsentiert.

– HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI generierte Real-World-Daten (RWD), die zeigen, dass eine Dosiseskalation von Vedolizumab im Sinne einer Dosiserhöhung von alle 8 Wochen auf alle 4 Wochen das Remissions-Outcome verbesserte, was die Zulassungserweiterung unterstützt und einen gesteigerten Zugang zu diesem Arzneimittel begünstigt. Dies ist eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von solchen regulierungskonformen RWD für diese Art von Anwendungen.

– HEALWELLs Fähigkeit zur Generierung von KI-gestützten Real-World-Daten (RWD) und Real-World-Evidenz (RWE) für diese Art von Anwendungen ist weltweit einzigartig und dürfte sich zu einem wichtigen Werttreiber im klinischen und kommerziellen Bereich entwickeln.

– HEALWELL erlangt auf internationaler Ebene immer mehr Anerkennung für seine Führungsrolle im Bereich der KI im Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde als Finalist für die ersten AI Impact Awards 2025 von Newsweek nominiert, weil es eine validierte, ethische KI vorantreibt, die messbare klinische und kommerzielle Auswirkungen hat.

TORONTO, ON, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI eines der weltweit ersten Beispiele für den Einsatz von KI zur Generierung von Real-World-Daten (RWD) vorgelegt hat, die den Behandlungszugang für Patienten erleichtern, die Produktentwicklung optimieren und höhere Erstattungsbeiträge für die Pharmabranche nach sich ziehen. HEALWELLs Fähigkeit zur Generierung von KI-gestützten Real-World-Daten (RWD) und Real-World-Evidenz (RWE) für diese Art von Anwendungen ist weltweit einzigartig und dürfte sich zu einem wichtigen Werttreiber im klinischen und kommerziellen Bereich entwickeln.

Am 6. Oktober 2025 präsentierte HEALWELL in Zusammenarbeit mit Takeda Pharmaceutical (einem der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen1) auf der renommierten United European Gastroenterology (UEG) Week in Berlin neue KI-generierte und regulierungskonforme Real-World-Daten (RWD) und Real-World-Evidenz (RWE) zur Dosiseskalation von Vedolizumab bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI generierte Real-World-Daten (RWD), die zeigen, dass eine Dosiseskalation von Vedolizumab von alle 8 Wochen auf alle 4 Wochen das Remissions-Outcome verbesserte, was die Zulassungserweiterung unterstützt und einen gesteigerten Zugang zu diesem Arzneimittel begünstigt. Letztendlich lieferten die generierten Real-World-Daten den Nachweis für eine Verbesserung des Outcomes im Sinne einer Remission (Rückgang der Symptome) – ein wichtiges Ergebnis, das in einem Krankheitsbereich, der eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung darstellt, größere Behandlungserfolge im Sinne der Patienten ermöglicht. Rund 2,39 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten2 und fast 400.000 Menschen in Kanada3 sind von entzündlichen Darmerkrankungen betroffen.

Unsere Zusammenarbeit mit Takeda zeigt, wie unsere KI-Plattform DARWEN AI klinisch relevante Erkenntnisse aus der Fülle von Daten herausfiltern kann, die in elektronischen Gesundheitsakten und Dokumenten verborgen sind und nicht effektiv genutzt werden, erläutert Chief Medical Officer Dr. Christopher Pettengell. Indem wir Patientenfaktoren ermitteln, die das Ansprechen beeinflussen, helfen wir Ärzten und Partnern aus den Biowissenschaften dabei, die Gesundheitsversorgung präziser, effektiver und patientenorientierter zu gestalten. Wir blicken in eine Zukunft, in welcher der Großteil der RWE durch neuartige KI-Systeme wie DARWENTM AI generiert wird. Dies wird der Pharmabranche dabei helfen, raschere und präzisere Fortschritte beim Behandlungserfolg in Sinne der Patienten zu erzielen.

HEALWELLs KI-Plattform DARWEN AI ist weltweit anerkannt und mit über 40 veröffentlichten und Peer-geprüften Manuskripten validiert. Sie gilt im Hinblick auf ihre einzigartigen Fähigkeiten zur Abstraktion klinischer Daten und zur Generierung von Daten und Erkenntnissen aus der realen Praxis als führende Plattform im Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. HEALWELL erlangt auf internationaler Ebene immer mehr Anerkennung für seine Führungsrolle im Bereich der KI im Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde als Finalist für die ersten AI Impact Awards 2025 von Newsweek nominiert, weil es eine validierte, ethische KI vorantreibt, die messbare klinische und kommerzielle Auswirkungen hat.

KI verändert unsere Welt, und die Organisationen, die diese Auszeichnung erhalten, stehen an der Spitze dieses transformativen Wandels, weiß Jennifer H. Cunningham, Chefredakteurin von Newsweek. Wir sind stolz darauf, Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken, deren Technologien und Praktiken die Grenzen dessen, was KI leisten kann, in verantwortungsvoller Weise und effektiv erweitern.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die potenziellen Vorteile des Einsatzes generativer KI zur Unterstützung des Patientenzugangs, der Produktentwicklung und des Erstattungswachstums für die Pharmaindustrie sowie die erwarteten Auswirkungen der DARWEN KI-Plattform von HEALWELL; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Formulierungen wie erwartet, unterstützend, fördernd oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie beabsichtigt oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

