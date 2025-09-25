HEALWELL veröffentlicht Unternehmens-Update zu den Integrationsfortschritten und zur weltweiten Einführung von AmadeusAI, seiner KI-gestützten digitalen Gesundheitsakte der nächsten Generation

– HEALWELL erzielt einen bemerkenswerten Meilenstein in Sachen Integration und gibt die weltweite Markteinführung von AmadeusAI bekannt, das nun tief in DARWEN AI eingebettet ist und Gesundheitsdienstleistern fortschrittliche Funktionen der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellt, um sowohl strukturierte als auch unstrukturierte klinische Daten zu analysieren, Risikopatienten zu ermitteln und zeitnahe, fundierte Entscheidungen am Point of Care zu unterstützen.

– Die Plattform beinhaltet die SMARTSuite der KI-Tools von HEALWELL – SMARTSearch, SMARTSummary und SMARTIdentify -, die den klinischen Workflow optimieren, Patientendaten synthetisieren und eine proaktive Versorgungsplanung ermöglichen.

– AmadeusAI, ein wesentlicher Katalysator und Proof Point für die Übernahme von Orion Health, ist ab sofort auch als Upgrade für bestehende Amadeus-Kunden verfügbar.

TORONTO, ON, 25. September 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich, ein Unternehmens-Update zu veröffentlichen, das die Integrationsfortschritte im Zusammenhang mit der Übernahme der Firma Orion Health widerspiegelt, die zur weltweiten Einführung von AmadeusAI geführt haben, das nun tief in die KI-Technologie DARWEN von HEALWELL eingebettet ist und sowohl hochmoderne KI-Funktionen als auch Patientenermittlungsfunktionen der nächsten Generation für das Gesundheitswesen bietet. Durch die Einbettung von KI-Technologie in die Plattform Amadeus von Orion Health bietet HEALWELL Gesundheitsdienstleistern die Möglichkeit, anhand von strukturierten und unstrukturierten klinischen Daten tiefere Einblicke zu gewinnen. AmadeusAI basiert auf dem Amadeus Digital Care Record von Orion Health, einem klinischen Portal, das Daten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in einer einzigen, umfassenden Patientenansicht zusammenfasst. Dies ermöglicht eine raschere Ermittlung von Risikopatienten, ein verbessertes Bevölkerungsgesundheitsmanagement sowie verwertbare Informationen am Point of Care (Behandlungsort), was zu besseren Ergebnissen in allen klinischen Arbeitsabläufen führt.

AmadeusAI umfasst die neue SMARTSuite von HEALWELL mit integrierten KI-Tools, die fortschrittliche KI-Funktionen bieten, um langjährige Herausforderungen in den Gesundheitssystemen weltweit zu lösen. AmadeusAI wandelt klinische Daten in verwertbare Erkenntnisse um und optimiert so die Benutzerfreundlichkeit, schafft mehr Vertrauen und verbessert das Outcome. Die SMARTSuite-Tools umfassen:

– SMARTSearch – eine KI-gestützte Funktion, die es den klinischen Fachkräften und Gesundheitsteams ermöglicht, die benötigten Informationen besser und rascher zu ermitteln. Sie verändert die Art und Weise des Abrufs von Informationen durch die klinischen Fachkräfte, die nun in natürlicher Sprache in strukturierten und unstrukturierten Datensätzen nach Informationen suchen können. Sie macht wichtige Erkenntnisse sichtbar, die in Notizen, Laborbefunden und Berichten verborgen sind, senkt die kognitive Belastung und ermöglicht raschere und fundiertere Entscheidungen.

– SMARTSummary – eine KI-gestützte Funktion, die fragmentierte Patientengesundheitsdaten dynamisch zu klaren, prägnanten und rollenspezifischen klinischen Beschreibungen zusammenfasst. Durch die Bereitstellung präziser, aktueller Übersichten macht sie Komplexitäten transparent, erhöht die Sicherheit und sorgt dafür, dass sowohl klinische Fachkräfte als auch Patienten am Point of Care fundierte Entscheidungen treffen können.

– SMARTIdentify – eine KI-gestützte Lösung zur proaktiven Ermittlung von Patientenkohorten, Risikostratifizierung und Behandlungsoptimierung. Sie bedient sich der KI, um klinische, demografische und soziale Daten zu vereinheitlichen und ermöglicht so eine frühzeitige Erkennung von Krankheitsrisiken, eine proaktive Kohortenstratifizierung sowie bedarfsgerechte Interventionen. Sie verlagert die Versorgung von reaktiv nach präventiv und ermöglicht Gesundheitssystemen, rascher zu handeln und bessere Therapieergebnisse zu erzielen.

Wir sind sehr zufrieden mit den Rückmeldungen, die wir von unseren Großkunden bezüglich ihres Interesses an unserer neuen Suite von KI-Produkten erhalten. Der wichtigste Beweggrund für die Eingliederung von Orion in die HEALWELL-Familie war aus industrieller Sicht die Integration von KI und die Möglichkeit des Cross-Sellings und Empowerments der Gesundheitssysteme weltweit. Aus unserer Sicht sind wir absolut auf Kurs und setzen unsere Strategie wie geplant um, erläutert James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL. Mit SMARTSuite bringen wir AmadeusAI auf das nächste Level. Durch die Nutzung der KI-Technologie von Orion und HEALWELL bietet SMARTSuite klinischen Fachkräften eine Reihe von Tools für den optimierten Informationszugriff, die Synthese von Patientendaten und die Ermittlung von Risikokohorten, wodurch eine proaktive Versorgungsplanung möglich wird. Diese Funktionen beschleunigen klinische Arbeitsabläufe, reduzieren die kognitive Belastung, senken die Kosten und verbessern das Outcome auf Bevölkerungsebene, einschließlich Impfquoten, zeitnaher Meldungen meldepflichtiger Erkrankungen und Überwachung von Patienten, die die Notversorgung häufig in Anspruch nehmen.

Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL und Chief Executive Officer von Orion Health, ergänzt: Gesundheitsorganisationen stehen unter enormem Druck, eine sicherere, besser koordinierte und effizientere Versorgung zu gewährleisten. Mit der Einführung von AmadeusAI geben wir klinischen Fachkräften nun fortschrittliche Tools an die Hand, bei denen die interoperable Plattform von Orion Health und die KI-Technologie DARWEN von HEALWELL miteinander kombiniert werden.

Amadeus wurde bereits von NHS Integrated Care Systems im Vereinigten Königreich, den schottischen Gesundheitsdiensten (Scottish Health Boards), den Health Information Exchanges in den Vereinigten Staaten, den regionalen Gesundheitsnetzwerken in den kanadischen Provinzen, Neuseeland und Australien sowie im gesamten Nahen Osten eingesetzt. Mit über 30 Jahren Erfahrung hat Amadeus Tausende von Anbietern miteinander verbunden, nationale Gesundheitssysteme unterstützt, Milliarden klinischer Daten sicher ausgetauscht und mehr als 150 Millionen Patienten in 15 Ländern versorgt.

Auf dieser Grundlage ist die neu eingeführte AmadeusAI nun auch als Upgrade für bestehende Amadeus-Kunden verfügbar. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Gesundheitssystemen zusammen, um Möglichkeiten für den Nachweis des Nutzens seiner modularen KI-Komponenten zu sondieren – insbesondere in den Bereichen Suche, Zusammenfassung und Identifizierung. Diese Funktionen sind so konzipiert, dass sie den klinischen Fachkräften einen schnelleren Zugriff auf Informationen ermöglichen, mehr Klarheit bei fragmentierten Aufzeichnungen bringen und Patienten, die von zeitnahen Interventionen profitieren könnten, besser herausfiltern. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt ist AmadeusAI bestens positioniert, um zu zeigen, wie integrierte KI die Entscheidungsfindung am Point of Care verbessern und zu nennenswerten Effizienzsteigerungen und besseren Outcomes führen kann.

Nähere Informationen zu AmadeusAI erhalten Sie unter:

orionhealth.com/global/amadeus-ai/

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, die erwarteten Vorteile von AmadeusAI und SMARTSuite sowie potenzielle Möglichkeiten zum Nachweis des Werts der modularen KI-Komponenten des Unternehmens; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Formulierungen wie Mission, ermöglichen, erkunden oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie beabsichtigt oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

Kanada

email : ir@healwell.ai

Pressekontakt:

HEALWELL AI Inc.

Dr. Alexander Dobranowski

4881 Yonge St. Suite #300

M2N 5X3 Toronto, Ontario

email : ir@healwell.ai

