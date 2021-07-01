  • Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf die Baustelle – Die EU-Taxonomie – Für Entscheider“

    Frank Esslinger (CFO, Schmack Immobilien Gruppe) im Gespräch mit Christian Schulz (Seidl & Partner) sowie Guido Radlspeck (JLL)

    BildDer Teil 3/3 unserer Podcast-Serie „EU-Taxonomie“ ist jetzt verfügbar.

    Unsere Themen:
    + Wie wird die Taxonomie tatsächlich angewandt?
    + Können sich konträre Investoren auch gegen die Taxonomie positionieren?
    + Wird es dramatisch weniger Büroneubauten an schwächeren Standorten geben?

    Spotify

    ApplePodcasts

    AmazonMusic

    Auswahl genutzter Research-Quellen:
    https://www.bmuv.de/faqs/taxonomie-und-die-rechtliche-grundlage
    https://www.freshfields.com/de/unser-denken/briefings/2021/07/esg-reporting-zentraler-baustein-der-esg-entwicklungen
    https://www.roedl.de/themen/esg-news/breaking-news/nachhaltigkeitsberichterstattung-eu-kommission-veroeffentlichung-omnibus-entwurf-berichtspflichten-vereinfachung
    https://www.roedl.de/themen/esg-news/breaking-news/stop-the-clock-vorschlag-eu-parlament-verschiebung-nachhaltigkeitsberichterstattung-omnibus

    Zur Person:
    Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions.
    Zuvor war Herr Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers & Acquisitions bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, Institut IREBS (Universität Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus ist er Herausgeber des Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“, in dem er sich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktes beschäftigt.

    Wichtiger Hinweis: Die Inhalte des Podcasts können unvollständig und/oder fehlerhaft sein. Es wird keinerlei Haftung übernommen. Die Schmack Immobilien Gruppe, insbesondere Ferdinand Schmack jun. GmbH, bietet keine finanziellen, steuerlichen, juristischen oder anderen Beratungsdienstleistungen an. Daher sind die Inhalte des Podcasts zu keinem Zeitpunkt als Beratung bzw. Empfehlung, insbesondere als Investitions- oder Anlageempfehlung, für Unternehmen oder Individuen zu betrachten. Die Inhalte des Podcasts stellen die persönliche Meinung des bzw. der Gesprächsbeteiligten und nicht die Meinung der Unternehmender Schmack Immobilien Gruppe dar.

